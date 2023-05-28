Когда победа важна для обоих. Интер - Аталанта 3:2. Обзор матча и видео голов

"Интер" принимал дома "Аталанту" в рамках 37 тура Серии А. Победа была важна для обеих команд, ведь они боролись за путевку в ЛЧ. Благодаря победе "нерадзури" ее получили.

Не успел матч начаться, как "Интер" забил первый мяч. Отличился Лукаку. Через пару минут хозяева удвоили счет. Барелла сыграл на добивании. В первом тайме "бергамаски" смогли отыграть один мяч. Свой момент реализовал Пашалич.

Во втором тайме отличилось двое игроков "Интера". Сначала забил Мартинез, а позже Онана, но в свои ворота. Матч закончился со счетом 3:2.

Сейчас "нерадзури" занимают вторую строчку в чемпионате, имея в своем активе 69 очков.

"Бергамаски" занимают 5 место в турнирной таблице с 61 баллом.

Серия А. 37-й тур

27 мая, Милан. "Джузеппе Меацца"

"Интер" - "Аталанта" 3:2

Голы: Лукаку 1, Барелла 3, Лаутаро Мартинес 77 - Пашалич 36, Онана 90+1 (автогол)