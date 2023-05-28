Серия А. Верона упускает победу на последних секундах и оставляет Специю над зоной вылета

Серия А. 37-й тур

Верона. "Маркантонио Бентегоди"

"Эллас Верона" - "Эмполи" 1:1

Голы: Гаич 61 - Стоянович 90+6

"Специя" раз за разом предоставляет "Вероне" возможность покинуть зону вылета, но та не пользуется ею. Однажды все же покинула, но очень быстро вернулась назад. Вчера "орлята" опозорились дома против "Торино", проиграв со счетом 0:4, но "мастифы" не воспользовались и этим, упустив победу над "Эмполи" на последних секундах.

Для выхода с 18-го места нужна была победа над "Эмполи", обеспечившим себе место в Серии А еще в позапрошлом туре, а в предыдущем отпраздновавшим это 4:1 над "Ювентусом". Но сдавать матч тосканцы не собирались. Они владели мячом 62 процента времени, чаще пробивали по воротам. Неудивительно, что веронские болельщики свистели в адрес своей команды после свистка на перерыв.

У "Вероны" забить не раз мог Нгонг. Но с выгодных позиций постоянно пробивал ужасно. А когда бил хорошо - Викарио отбивал ногой или тащил удар головой из-под перекладины. Монтипо также пришлось отбивать ногой удар Качаче и в прыжке - мощную попытку Стояновича. Гости Эбуэхи и Сатриано не попадали головой с отличных позиций. Хозяин Гаич выходил на вратаря, но пробивал неточно.

На 61-ой минуте Нгонг пробил издали, Викарио отбил, но Гаич сумел добить. А на 96-ой правый защитник Стоянович пытался навесить, мяч задел Маньяни и залетел в ворота.

Разумеется, одно очко также на пользу "Вероне". Теперь она и "Специя" равны по очкам, а в таком случае регламент предусматривает матч плей-офф против вылета. Если в последнем туре наберут то же количество очков против "Милана" и "Ромы" соответственно - плей-офф мы и увидим. Но ведь могло быть совсем иначе.