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Гасперини: В этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол

Италия
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Коуч считает, что его подопечные могли показать себя лучше

Гасперини: В этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не уверен в своем будущем в клубе.

"У нас есть шансы попасть в Лигу Европы. На мой взгляд, это может стать большим достижением. Мы будем играть в еврокубках в шестой раз за последние семь лет, поэтому это замечательно.

Но мы все знаем, что в этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол. Несомненно, были разногласия в оценках, потому что кто-то относился к "Аталанте" как к команде наивысшего уровня, которой необходимо играть в Лиге чемпионов. Если ожидания так высоки, то тренеру становится трудно с ними справляться.

Клуб знает обо всех моих проблемах. Между нами прекрасное взаимопонимание и доверие, но есть футбол, а в футболе могут быть разногласия. Я уважаю чужие мысли, но, безусловно, у меня есть и свое. Не знаю, сможем ли мы найти общий язык.

Честно говоря, "Аталанта" сейчас не может быть командой топ-уровня, и мы увидели это сегодня вечером. Состав ослаблен рядом травм, и мы потеряли достаточно много игроков в одной из линий. Также мы снизили средний возраст команды. Ребята достигли большой цели, и то, что они здесь оказались – это можно праздновать", – сказал Гасперини.

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В статье: Джан Пьеро Гасперини Аталанта (Бергамо)
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Источник:
Football Italia

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