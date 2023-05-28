Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Гасперини: В этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол
Коуч считает, что его подопечные могли показать себя лучше
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини не уверен в своем будущем в клубе.
"У нас есть шансы попасть в Лигу Европы. На мой взгляд, это может стать большим достижением. Мы будем играть в еврокубках в шестой раз за последние семь лет, поэтому это замечательно.
Но мы все знаем, что в этом сезоне нам очень редко удавалось играть в свой футбол. Несомненно, были разногласия в оценках, потому что кто-то относился к "Аталанте" как к команде наивысшего уровня, которой необходимо играть в Лиге чемпионов. Если ожидания так высоки, то тренеру становится трудно с ними справляться.
Клуб знает обо всех моих проблемах. Между нами прекрасное взаимопонимание и доверие, но есть футбол, а в футболе могут быть разногласия. Я уважаю чужие мысли, но, безусловно, у меня есть и свое. Не знаю, сможем ли мы найти общий язык.
Честно говоря, "Аталанта" сейчас не может быть командой топ-уровня, и мы увидели это сегодня вечером. Состав ослаблен рядом травм, и мы потеряли достаточно много игроков в одной из линий. Также мы снизили средний возраст команды. Ребята достигли большой цели, и то, что они здесь оказались – это можно праздновать", – сказал Гасперини.
Популярное сейчас
- Шахтер уже чемпион, Днепр-1 еще не в ЛЧ. Результаты и расписание матчей УПЛ
- В конце матча Шахтер - Днепр-1 произошла драка. ВИДЕО
- Шахтер - Днепр-1. Анонс и прогноз матча УПЛ на 28 мая 2023
- Монца намерена выкупить контракт центребека Шахтера
- Мудрик посмеялся над пожилым мужчиной в зале. Общественность не оценила юмора футболиста. ВИДЕО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО