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Дубль Осимхена, но не победа. Болонья - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов

Италия
(1 голосов)

Болонья - Наполи ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол

Дубль Осимхена, но не победа. Болонья - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов

Фото: twitter.com

Новина українською

"Болонья" принимала дома "Наполи" в рамках 37 тура Серии А. Команде Спалетти не хватило мотивации для победы. Ведь золото чемпионата они завоевали несколько матчей назад.

"Неаполитанцы" уверенно начали игру, Осимхен забил, позже удвоил счет, оформив дубль. Этого было бы достаточно, если бы они смогли удержать счет. Сначала "Болонья" забила на 63, а уже на концовке матча сравняла счет. Игра закончилась ничьей.

Серия А. 37-й тур

28 мая, Болонья. "Ренато Даль'Ара"

"Болонья" - "Наполи" 2:2

Голы: Фергюсон 63, Де Сильвестри 84 - Осимхен 14, 54

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В статье: Болонья Наполи (Неаполь)
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