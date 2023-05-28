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Дубль Осимхена, но не победа. Болонья - Наполи 2:2. Обзор матча и видео голов
Болонья - Наполи ⋉ 2:2 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: twitter.com
"Болонья" принимала дома "Наполи" в рамках 37 тура Серии А. Команде Спалетти не хватило мотивации для победы. Ведь золото чемпионата они завоевали несколько матчей назад.
"Неаполитанцы" уверенно начали игру, Осимхен забил, позже удвоил счет, оформив дубль. Этого было бы достаточно, если бы они смогли удержать счет. Сначала "Болонья" забила на 63, а уже на концовке матча сравняла счет. Игра закончилась ничьей.
Серия А. 37-й тур
28 мая, Болонья. "Ренато Даль'Ара"
Голы: Фергюсон 63, Де Сильвестри 84 - Осимхен 14, 54
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