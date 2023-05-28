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Серия А. Лацио вырывает победу и выходит в Суперкубок

Италия
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Если суды не помешают

Серия А. Лацио вырывает победу и выходит в Суперкубок

Фото: twitter.com/OfficialSSLazio

Леон Вургафт Автор UA-Футбол
Новина українською
Серия А. 37-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Лацио" - "Кремонезе" 3:2

Голы: Хюсай 4, С. Милинкович-Савич 37, 89 - Гальдамес 54, Лаццари 58 (автогол)

"Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 80), Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 90), Педро (Фелипе Андерсон 60), Иммобиле, Дзакканьи (Раду 90)

"Кремонезе": Сарр, Бьянкетти, А. Феррари, Лочошвили (Васкес 77), Серникола, Пикель, Мейте, Валери (Куальята 67), Гальдамес (Кастаньетти 67), Чофани (Буонаюто 59), Цаджу

Предупреждения: Дзакканьи 72, Лука Пеллегрини 81 - Серникола 24, Гальдамес 66

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В статье: Серия А Лацио (Рим) Кремонезе
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