Италия
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Серия А. Лацио вырывает победу и выходит в Суперкубок
Если суды не помешают
Фото: twitter.com/OfficialSSLazio
Серия А. 37-й тур Рим. "Стадио Олимпико" "Лацио" - "Кремонезе" 3:2 Голы: Хюсай 4, С. Милинкович-Савич 37, 89 - Гальдамес 54, Лаццари 58 (автогол) "Лацио": Проведель, Лаццари, Казале, А. Романьоли, Хюсай (Лука Пеллегрини 80), Весино, С. Милинкович-Савич, Луис Альберто (Башич 90), Педро (Фелипе Андерсон 60), Иммобиле, Дзакканьи (Раду 90) "Кремонезе": Сарр, Бьянкетти, А. Феррари, Лочошвили (Васкес 77), Серникола, Пикель, Мейте, Валери (Куальята 67), Гальдамес (Кастаньетти 67), Чофани (Буонаюто 59), Цаджу Предупреждения: Дзакканьи 72, Лука Пеллегрини 81 - Серникола 24, Гальдамес 66
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