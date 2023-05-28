Италия
Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ювентус - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Прямая LIVE трансляция матча итальянской Серии А
Фото: twitter.com
Сегодня в рамках 37 тура Серии А "Ювентус" принимает "Милан". Этот матч важен для обеих команд. Каждая из них борется за попадание в Лигу Чемпионов.
Удержатся ли "россонери" на 4 строчке? Возможно ли "зебры" смогут вернуться в топ-4, несмотря на штраф в 10 баллов? Матч стартует в 21:45, скоро узнаем.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Чемпионат Италии 37-й тур
28 мая. Начало в 21:45
"Ювентус" - "Милан"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол
Ювентус — Мілан дивитися онлайнСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1
- Шахтер - Днепр-1: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
- Тухель: Вместо празднования у нас теперь еще одна политическая проблема
- Битва Шахтера с Днепром-1, завершение АПЛ и Бундеслиги. Расписание футбола на 26-28 мая
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО
- Красотка дня. Горячая девушка аргентинского героя Фиорентины Нико Гонсалеса. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
4500 грн
2На сайт
1500 грн