Ювентус - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Сегодня в рамках 37 тура Серии А "Ювентус" принимает "Милан". Этот матч важен для обеих команд. Каждая из них борется за попадание в Лигу Чемпионов.

Удержатся ли "россонери" на 4 строчке? Возможно ли "зебры" смогут вернуться в топ-4, несмотря на штраф в 10 баллов? Матч стартует в 21:45, скоро узнаем.

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Чемпионат Италии 37-й тур

28 мая. Начало в 21:45

"Ювентус" - "Милан"

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