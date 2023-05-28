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Ювентус - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Италия
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Прямая LIVE трансляция матча итальянской Серии А

Ювентус - Милан: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Фото: twitter.com

UA-Футбол
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Сегодня в рамках 37 тура Серии А "Ювентус" принимает "Милан". Этот матч важен для обеих команд. Каждая из них борется за попадание в Лигу Чемпионов.

Удержатся ли "россонери" на 4 строчке? Возможно ли "зебры" смогут вернуться в топ-4, несмотря на штраф в 10 баллов? Матч стартует в 21:45, скоро узнаем.

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Чемпионат Италии 37-й тур
28 мая. Начало в 21:45
"Ювентус" - "Милан"
Трансляция – MEGOGO
Текстовая трансляция - UA-Футбол

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В статье: Ювентус (Турин) Милан смотреть футбол онлайн
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