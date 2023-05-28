Милан оформил четвертую путевку от Италии на следующий сезон ЛЧ

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде минимально обыграл туринский "Ювентус" – 1:0. Победу "россонери" принес гол Оливье Жиру – француз поразил ворота "зебр" на 40-й минуте встречи.

Таким образом, "дьяволы" стали 4-й командой от Италии, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца итальянского первенства сезона 2022/23 команда Стефано Пиоли имеет в своем активе 67 очков. У "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которая следует за миланцами, на 6 баллов меньше.

Напомним, ранее путевку в главный турнир Европы в Серии А получили "Наполи", "Лацио" и "Интер".

Примечательно, что Италия в следующем сезоне может иметь сразу пять представителей в ЛЧ. Для этого римской "Роме" под руководителем Жозе Моуриньо нужно переиграть "Севилью" в финале Лиги Европы, который пройдет 31-го мая.