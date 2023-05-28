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Милан оформил четвертую путевку от Италии на следующий сезон ЛЧ

Италия
(1 голосов)

Сможет ли "Рома" обеспечить пятую?

Милан оформил четвертую путевку от Италии на следующий сезон ЛЧ

Twitter Lega Serie A

Новина українською

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Милан" на выезде минимально обыграл туринский "Ювентус" – 1:0. Победу "россонери" принес гол Оливье Жиру – француз поразил ворота "зебр" на 40-й минуте встречи.

Таким образом, "дьяволы" стали 4-й командой от Италии, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца итальянского первенства сезона 2022/23 команда Стефано Пиоли имеет в своем активе 67 очков. У "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которая следует за миланцами, на 6 баллов меньше.

Напомним, ранее путевку в главный турнир Европы в Серии А получили "Наполи", "Лацио" и "Интер".

Примечательно, что Италия в следующем сезоне может иметь сразу пять представителей в ЛЧ. Для этого римской "Роме" под руководителем Жозе Моуриньо нужно переиграть "Севилью" в финале Лиги Европы, который пройдет 31-го мая.

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В статье: Ювентус (Турин) Милан
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
29.05.2023 в 00:05
Так аналогічно і Іспанія може отримати п’яту путівку якщо виграє Севілья
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