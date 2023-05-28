Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Милан оформил четвертую путевку от Италии на следующий сезон ЛЧ
Сможет ли "Рома" обеспечить пятую?
Twitter Lega Serie A
В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Милан"
Таким образом, "дьяволы" стали 4-й командой от Италии, которая квалифицировалась в Лигу чемпионов на следующий сезон. За тур до конца итальянского первенства сезона 2022/23 команда Стефано Пиоли имеет в своем активе 67 очков. У "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини, которая следует за миланцами, на 6 баллов меньше.
Напомним, ранее путевку в главный турнир Европы в Серии А получили "Наполи", "Лацио" и "Интер".
Примечательно, что Италия в следующем сезоне может иметь сразу пять представителей в ЛЧ. Для этого римской "Роме" под руководителем Жозе Моуриньо нужно переиграть "Севилью" в финале Лиги Европы, который пройдет 31-го мая.
Популярное сейчас
- Монзуль удалила шесть игроков в матче Шахтер - Днепр-1
- Динамо впервые сыграет в Лиге конференций. На пути в группу – два соперника из когорты не сеяных
- Вратарь ПСЖ упал с лошади и получил удар копытом в шею: игрок находится в тяжелом состоянии
- Спаллетти набил тату с третим скудетто Наполи – Фото
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО
- Роскошная жена Де Брюйне шокировала общественность прозрачным нарядом без белья. ФОТО