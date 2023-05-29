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Участники ЛЧ известны. Милан среди них. Ювентус - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола
Ювентус - Милан ⋉ 0:1 ⋊ Видео и обзор матча ⋇ 28.05.2023 ⋇ Серия А на UA-Футбол
Фото: Getty Images
В рамках 37-го тура "Ювентус" принимал "Милан". Матч был важным для обеих сторон. "Россонери" могли получить путевку в ЛЧ, а "зебры" приблизиться к выходу в нее. Но финальный счет расставил все точки.
"Милан" за тур до завершения Серии А стал последним, четвертым, участником ЛЧ от Италии: там он сыграет с "Наполи", "Лацио" и "Интером".
"Ювентус" теперь может надеяться лишь на Лигу Европы.
Единственный гол в матче забил Жиру на 40 минуте.
Сейчас "россонери" занимают 4 строчку в турнирной таблице имея у себя в активе 67 очков.
"Бьянконери" занимают 7 место с 59-ю баллами.
Серия А. 37-й тур
Турин. "Алльянц Стадиум"
Гол: Жиру 40
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