Хотелось бы больше интриги на финише. Итоги 37-го тура Серии А

Сампдория - Сассуоло 2:2

Специя - Торино 0:4

Салернитана - Удинезе 3:2

Фиорентина - Рома 2:1

Интер - Аталанта 3:2

Эллас Верона - Эмполи 1:1

Болонья - Наполи 2:2

Монца - Лечче 0:1

Лацио - Кремонезе 3:2

Ювентус - Милан 0:1

37-й тур расставил немало точек над "i". Хотя хотелось сохранения интриги, и оно даже ожидалось. Но четыре участника от Италии в Лиге Чемпионов уже определены, как и четыре участника Суперкубка. "Лечче" обеспечил себе место в Серии А. Остается борьба за попадание в Лигу Европы вместо Лиги Конференций, на восьмое место, которое может стать еврокубковым. А также две команды поборются против вылета.

"Ювентус" - "Милан"

Прежде всего, "Ювентус" мог вернуть интригу в борьбе за места в Топ-4. Даже несмотря на снятие десяти очков. Дома он лучший в лиге, а "Милан" в гостевой таблице начинал тур лишь девятым. Форма "россонери" выглядела гораздо более слабой, чем "бьянконери". Вылет от "Интера" из Лиги Чемпионов, позорное поражение от "Специи". Сегодня они также поначалу ошибались. Но потом доказали преимущество в собранности и качестве.

Во всех турнирах "Ювентус" одержал лишь одну победу над "Миланом" в последних уже девяти матчах - также четыре ничьи и четыре поражения. В целом в лиге в нынешнем сезоне проиграл уже десять матчей, чего не было с сезона 2010/11. Если приплюсовать десять очков - он до сих пор третий, то есть выше "Милана" и "Интера". Но ощущения в клубе в целом после снятия очков отвратительные. Летом придется подниматься с дна.

Спортивный директор "Юве" Франческо Кальво практически заявил, что апелляцию на это снятие клуб подавать не будет. "Вода, текущая под мостом. Вердикт суда ясный. Мы сосредотачиваемся на игре". Но на ней команда и не сумела сосредоточиться. Играла без скорости, идей, качества. Без веры в себая. Еще и ультрас не помогали из-за протестов. Ультрас "Милана" вообще не приехали, потому атмосфера на стадионе была ужасной.

"Милан" выиграл благодаря острому желанию обеспечить место в Лиге Чемпионов прямо сейчас. Стефано Пиоли говорил об этом постоянно. Своей большей собранности, организованности как команда. Благодаря мощи обороны, напомнившей концовку чемпионского сезона-2021/22. Ощущалось, что она просто не способна пропустить. Даже верный мяч Данило на 91-ой минуте полетел в Калулу. И благодаря коронному удару головой Оливье Жиру.

"Милан" не проигрывает "Ювентусу" пятый матч лиги подряд, чего не было 31 год. Выигрывает у него оба матча лиги в одном сезоне лишь в третий раз за последние 50 лет. Впервые за 34 года не пропускает от него в трех матчах лиги подряд. Жиру забил 17 мячей в сезоне во всех турнирах - его лучший результат с сезона 2014/15. В том числе четыре гола в двух матчах после двух в 16-ти. Топ-матчи - по-прежнему его стихия.

"Интер" - "Аталанта"

"Аталанта" также могла вернуть интригу, сократив отставание от "Интера" до двух очков. Но не факт, что верила в это. Настроения в ее стане если не пораженческие, то не победные точно, и Джан Пьеро Гасперини постоянно говорит о радости самой борьбы с грандами и возвышении над "Болоньей" и "Торино". Грандом он себя не хочет чувствовать. Не верил, что можно сдвинуть "Интер".

Играла она хорошо, старалась, поддерживала уровень. Замечательного первого тайма с 19-ю ударами по воротам и десятью в створ. Вышла в итоге на минимальный счет, несмотря на два пропущенных уже к третьей минуте. После этого удара возвращалась медленно, но в итоге вернулась и большую часть первого тайма провела на приличном уровне. Но во втором уже в настоящей битве была полностью перекрыта.

Сам же "Интер" явно в форме. После тяжелого финала Кубка в среду не сбавил обороты в субботу, а играл с высшей степенью напряжения. Забил два мяча за первые три минуты впервые в лиге с 1941-го года. Провел первые 15 минут с 8:1 по ударам по воротам. Во втором тайме полностью перекрыл соперника с 9:0 по ударам до добавленного времени. Лукаку и Лаутаро Мартинес блестяще взаимодействуют, как в лучшие годы.

Впервые за восемь лет "Интер" победил "Аталанту" дважды в сезоне в лиге. Причем вновь со счетом 3:2, как и в первом круге. В целом не проигрывает ей уже в девятом матче подряд. Он в ударе и отлично готовится к финалу Лиги Чемпионов. Симоне Индзаги очень доволен вечером субботы, считая его одним из важнейших в последнее время (из-за плотного календаря), и хочет видеть в финале такой же агрессивный дебют.

Гасперини? Он в который раз повторил, что его команда не готова быть Топом. "Что мы видели и сегодня". "В этом сезоне мы редко играли в свой футбол. Мы показали, что можем бороться и всегда были наверху с Топ-клубами далеко от середняков. Но мы не Топ. Хотя нас таким считали, ставя нереальные цели. Возможно, пришло время попрощаться".

"Лацио"

"Лациале" уже отбились от "Аталанты" и от "Ромы" в предыдущем туре. Теперь желали отбиться от "Милана" и обеспечить место в Лиге Чемпионов без мыслей о снятии и возвращении очков "Ювентусу". Также желали выйти в Суперкубок, где со следующего сезона играют четыре команды. Вроде бы выполнить это было просто - лишь переиграть дома уже вылетевший "Кремонезе". Но в итоге получилось гораздо сложнее.

Иллюзия доминирования, созданная двумя голами, усыпила их. Они не добивали, даже позволяли сопернику многовато. Позволили вернуться с 0:2, в том числе не только красивым ударом издали, но и автоголом. Нанесли лишь шесть ударов по воротам к 63-ей минуте. Пришлось ожидать 89-ой. Когда Милинкович-Савич оформил дубль и обеспечил команде и Лигу Чемпионов, и Суперкубок, то есть как минимум третье место в лиге.

Причем оба гола опорник забил как настоящий форвард - на опережение и на добивании. А до этого забил защитник Хюсай, сыграв как вингер уже на четвертой минуте. Вот такие ресурсы понадобились для победы над вроде бы скромным соперником.

Маурицио Сарри ожидаемо оказался очень доволен сезоном в лиге, который назвал "замечательным". Хотя на протяжении его не раз критиковал игроков за недостаток характера и на этот раз говорил о недостаточной взрослости и прекращении игры после 2:0. "Я говорил команде два дня, что такое может произойти". И все же в итоге она характер проявила.

В Суперкубке, кстати, сыграют "Наполи", "Лацио", "Интер" и "Фиорентина".

"Рома"

Антипод "Лацио" стал таким и по проявлению характера в турнирах. "Орлы" проявили слабость в Еврокубках и силу в лиге, у "волков" - наоборот. "Рома" уже о лиге не думает давно. Седьмой матч там подряд без побед, чего с Жозе Моуриньо за всю карьеру в какой-либо лиге не случалось - лишнее доказательство. Особенно - два пропущенных после 84-ой минуты.

Вроде бы второй состав команды держался очень неплохо. Открыл счет рано, многого не позволял, мог забить еще. Но ведь и у "Фиорентины" играл второй состав. А когда у команд вышли некоторые лидеры - оказалось, что лидеры "фиалок" свежее и настырнее. Хотя они играли в финале Кубка в среду и проиграли. Учитывая события на поле, в частности замены Моуриньо (двух атакеров на двух защитников), голы были заслуженными.

"Фиорентина" побеждает "Рому" в двух домашних матчах лиги подряд впервые с 1994-го года. Дома в лиге против всех не проиграла восемь матчей подряд. Флорентийцы были заняты в целых двух Кубках, но и в лиге нашли возможность играть достойно. А римляне не нашли.

Другие

В борьбе за восьмое место остаются еще четыре команды. А ведь оно может стать еврокубковым, если "Ювентус" исключат. "Удинезе" и "Сассуоло" из борьбы окончательно вылетели. Упустив преимущество в счете против аутсайдеров. Фриуланцы даже проиграли, хотя вели со счетом 2:0.

"Болонья" как раз отыгралась с 0:2 на 2:2 против "Наполи". Не проиграла командам Топ-7 уже семь матчей подряд. Лишила неаполитанцев шанса установить клубный рекорд по набранным очкам за сезон. Но должна обвинять себя в том, что вообще уступала. Вратарь Скорупски просто подарил мяч Осимхену в дебюте, Арнаутович имел моменты, но пробивал безалаберно. Лишь выход на поле Сансоне и Де Сильвестри позволил не проиграть.

"Болонья" не побеждала в семи из восьми последних матчей.

"Монца" также упустила шанс в этом туре. Точнее - потеряла восьмое место. В совершенно кошмарной игре против "Лечче" (обеих команд) в створ ворот попадали лишь в самой концовке с пенальти. Но Владимиро Фальконе отбил удар, а Микеле Ди Грегорио на 101-ой минуте - нет. Причем рукой в своей штрафной сыграл тот же, кто не реализовал пенальти - форвард Гиткьер.

"Фиорентина" и "Торино" воспользовались всем этим. "Торо" в трех последних гостевых матчах переиграл трех из четырех последних команд лиги. "Специю" даже разнес по кусочкам. А сразу перед тем в гостях победил еще и "Лацио". Команда Ивана Юрича сейчас на ходу. Можно даже сказать, отомстила за расистские выкрики местных болельщиков в адрес тренера, из-за которых матч даже прервали на несколько минут.

Итак, "Специи" болельщики не помогали. Не помогли результаты двух предыдущих матчей - победа над "Миланом", стратегическая ничья в Лечче. Возможно, "помогли" как раз ненужным усыплением. В первом тайме она владела мячом лишь 38 процентов времени и привезла автогол. Во втором уже доминировала, но привозила контратаки. Леонардо Семпличи ожидаемо заявил, что его команда "необъяснимо исчезла".

Виктор Коваленко не играл и в этом матче. Во втором подряд. Семпличи заменил двух опорников из трех в начале второго тайма, также позже выпустил нового опорника вместо игрока атаки. Бурабия, Экдаль, Бастони, Агудело, Эспозито играли, но не украинец.

"Верона" сравнялась со "Специей" по очкам и на данный момент нас ожидает матч плей-офф против вылета. Но должна была сделать больше. Не играть так, что ее болельщики освистали ее при свистке на перерыв, не оставлять дома мяч "Эмполи" 62 процента времени, не пропускать на 96-ой минуте с практически сбившегося с пути "кросса". Такое впечатление, что обе заслужили вылететь.

Не заслужил "Лечче". И доказал это. После лишь одной победы в 14-ти турах он выгрыз три очка в самый нужный момент и в самой драматичной манере.

Лучший игрок тура - Сергей Милинкович-Савич ("Лацио"). Дубль опорника как настоящего форварда

Прорыв тура - "Лечче". Гол на 101-ой минуте оставил в Серии А

Разочарование тура - "Специя". Позор в такой момент

Лучший вратарь тура - Владимиро Фальконе ("Лечче"). Один сейв, но какой важный!

Лучший тренер тура - Тьяго Мотта ("Болонья"). Оба гола против "Наполи" сделали замены

Фото - ANSA