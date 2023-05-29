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Президент Наполи подтвердил уход Спаллетти с поста главного тренера
Он отметил, что специалист хочет взять годичный отпуск
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера по окончании сезона. Он отметил, что 64-летний специалист решил взять паузу в работе на год.
"Да, Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему "нет"? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся", — сказал Де Лаурентис.
Ранее сообщалось, что Спаллетти решил покинуть клуб после ссоры с владельцем клубом Де Лаурентисом.
Напомним, "Наполи" в этом году завоевал первое чемпионство за 33 года. Скудетто стало также первым для Лучано Спалетти в его карьере.
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