Президент Наполи подтвердил уход Спаллетти с поста главного тренера

Президент "Наполи" Аурелио Де Лаурентис сообщил, что Лучано Спаллетти покинет пост главного тренера по окончании сезона. Он отметил, что 64-летний специалист решил взять паузу в работе на год.

"Да, Спаллетти сказал мне, что он предпочел бы взять отпуск в год. Разве мог я сказать ему "нет"? Он дал мне многое, и я ему благодарен. Он пришел ко мне и сказал, что выложился на полную, что круг замкнулся", — сказал Де Лаурентис.

Ранее сообщалось, что Спаллетти решил покинуть клуб после ссоры с владельцем клубом Де Лаурентисом.

Напомним, "Наполи" в этом году завоевал первое чемпионство за 33 года. Скудетто стало также первым для Лучано Спалетти в его карьере.