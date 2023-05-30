Ювентус выплатит штраф за махинации с зарплатами игроков. Снимать очки не будут

Суд Федерации футбола Италии (FIGC) вынес вердикт в деле о махинациях "Ювентуса" с зарплатами игроков. Стороны достигли мирового соглашения и клуб ограничится штрафом в 718 тысяч евро.

Дело касается периода коронавируса, когда "Ювентус" заявил, что игроки откажутся от зарплаты за 4 месяца. В результате футболисты согласились только на 1 месяц, а остальные деньги получили обходными путями, минуя финансовую отчетность. Таким образом клуб сделал видимость снижения расходов в кризисный период.

Важное обстоятельство, что в результате соглашения "Ювентус" также должен отказаться от любых апелляций по текущим спортивным делам, которые ведутся в суде. Таким образом, клуб не сможет оспорить снятие с него 10 очков, которых лишили клуб за фиктивный прирост капитала.

"Ювентус" занимает в Серии А 7-е место за тур до конца чемпионата. Клуб имеет шансы как квалифицироваться с текущего места в Лигу конференций, так и подняться в Лигу Европы опередив "Рому" и "Аталанату". Следующий матч "туринцы" сыграют против "Удинезе" 4-го июня.