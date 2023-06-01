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Моуриньо проиграл первый еврокубковый финал в карьере. Их было 6
Поражения тоже нужны
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо проиграл свой первый еврокубковый финал в карьере. "Римляне" уступили "Севилье" в финале Лиги Европы (1:1, пен. 1:4).
Ранее Жозе брал трофей во всех 5-ти финалах. Он дважды брал Лигу Европы ("Порту", "Манчестер Юнайтед"), дважды Лигу чемпионов ("Порту", "Интер") и Лигу конференций ("Рома").
Теперь "Роме" необходимо брать очки в заключительном туре Серии А, чтобы не потерять место в Лиге Европы. Победив "Севилью" "римляне" могли обеспечить себе место в групповом этапе Лиги чемпионов на следующий сезон.
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