Милан презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Итальянский "Милан" представил новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.

Экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах с инновационным дизайном. Полосы на джерси создают повторяющуюся букву "М", символизирующие город Милан. Футболка имеет черный воротник с V-образным вырезом, а также черную окантовку на манжетах рукавов.

Форма призвана сблизить команду, город и болельщиков.

В обновленном комплекте"россонери" сыграют уже 4 июня – в заключительном туре Серии А против" Вероны". Игра пройдет 4 июня.