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Милан презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон
"Россонери" получили новую экипировку
Фото: acmilan.com
Итальянский "Милан" представил новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.
Экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах с инновационным дизайном. Полосы на джерси создают повторяющуюся букву "М", символизирующие город Милан. Футболка имеет черный воротник с V-образным вырезом, а также черную окантовку на манжетах рукавов.
Форма призвана сблизить команду, город и болельщиков.
В обновленном комплекте"россонери" сыграют уже 4 июня – в заключительном туре Серии А против" Вероны". Игра пройдет 4 июня.
Sempre ℳ, sempre ℳilan ❤????— AC Milan (@acmilan) June 1, 2023
Introducing the 2023/24 #ACMilan x @pumafootball Home Kit
#MilanXMilan #SempreMilan pic.twitter.com/KHmAhhE5Ev
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