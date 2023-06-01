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Милан презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Италия
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"Россонери" получили новую экипировку

Милан презентовал новую домашнюю форму на следующий сезон

Фото: acmilan.com

Новина українською

Итальянский "Милан" представил новый домашний комплект формы на сезон-2023/24. Технический спонсор клуба - немецкая компания Puma.

Экипировка выполнена в традиционных красно-черных цветах с инновационным дизайном. Полосы на джерси создают повторяющуюся букву "М", символизирующие город Милан. Футболка имеет черный воротник с V-образным вырезом, а также черную окантовку на манжетах рукавов.

Форма призвана сблизить команду, город и болельщиков.

В обновленном комплекте"россонери" сыграют уже 4 июня – в заключительном туре Серии А против" Вероны". Игра пройдет 4 июня.

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В статье: Милан
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Источник:
acmilan.com

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