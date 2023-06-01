Спаллетти – лучший тренер сезона в Серии А

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате. Награду присудили жюри, которые состоят из директоров спортивных газет.

Они оценивали качество выступления команд, а также соблюдение фэйр-плей во время матчей.

Приз вручат Лучано Спаллетти перед матчем с "Сампдорией" 4-го июня.

"Сезон Лучано Спаллетти с "Наполи" был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде", – сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В этом сезоне "Наполи" завоевал первое скудетто за 33 года. Для Лучано Спаллетти это также первое чемпионоство в карьере.