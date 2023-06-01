Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Спаллетти – лучший тренер сезона в Серии А
Заслуженная награда
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате. Награду присудили жюри, которые состоят из директоров спортивных газет.
Они оценивали качество выступления команд, а также соблюдение фэйр-плей во время матчей.
Приз вручат Лучано Спаллетти перед матчем с "Сампдорией" 4-го июня.
"Сезон Лучано Спаллетти с "Наполи" был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде", – сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.
В этом сезоне "Наполи" завоевал первое скудетто за 33 года. Для Лучано Спаллетти это также первое чемпионоство в карьере.
Популярное сейчас
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО
- Чемпион Второй лиги уволил главного тренера
- Хавбек Севильи показал неприличный жест во время серии пенальти в финале ЛЕ
- Участники ЛЧ известны. Милан среди них. Ювентус - Милан 0:1. Обзор матча и видео гола
- Красотка дня. Потрясающая жена лучшего бомбардира Ла Лиги Роберта Левандовского. ФОТО
- Селезнев таки позвал на прощальный матч? Милевский встретился с Ракицким. ФОТО