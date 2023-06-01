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Спаллетти – лучший тренер сезона в Серии А

Италия
(2 голосов)

Заслуженная награда

Спаллетти – лучший тренер сезона в Серии А

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Наполи" Лучано Спаллетти признан лучшим тренером сезона в итальянском чемпионате. Награду присудили жюри, которые состоят из директоров спортивных газет.

Они оценивали качество выступления команд, а также соблюдение фэйр-плей во время матчей.

Приз вручат Лучано Спаллетти перед матчем с "Сампдорией" 4-го июня.

"Сезон Лучано Спаллетти с "Наполи" был просто экстраординарным. Завоевание неаполитанцами исторического третьего скудетто спустя 33 года после второго, выигранного при Марадоне, является результатом большой самоотдачи клуба и работы хорошо подготовленного специалиста с большой харизмой, способного наилучшим образом интегрировать новичков и усилить игроков, уже присутствующих в команде", – сказал генеральный директор Серии А Луиджи Де Сьерво.

В этом сезоне "Наполи" завоевал первое скудетто за 33 года. Для Лучано Спаллетти это также первое чемпионоство в карьере.

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В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь)
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Источник:
legaseriea.it

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Комментарии (2)
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БюроСтавокЮтуб (Киев)
01.06.2023 в 20:15
А как же Луческу и Кучер динамо - днепровского образца???)))))))))
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Лекарь (село Дарниця)
01.06.2023 в 20:30
Гм, черговий дебілоїд намалювався.
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