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Официально: Милан продлил контракт со своим главным активом
Сделка рассчитана до лета 2028-го
Фото: acmilan.com
"Милан" объявил о продлении контракта с Рафаэлем Леау. Португалец поставил подпись под соглашением рассчитаным до лета 2028-го.
Зарплата португальца с учетом бонусов составит 5 миллионов евро. Чтобы выкупить контракт вингера без торгов с "Миланом" претендендентам придется заплатить 175 миллионов евро.
Сообщалсоь, что Леау интересовались в "Манчестер Сити", "Челси" и "Реале", но Рафаэль отказал этим клубам чтобы остаться в "Милане".
Леау провел в этом сезоне за "Милан" 47 матчей, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 23-летнего порутагльца в 80 миллионов евро.
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