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Официально: Милан продлил контракт со своим главным активом

Италия
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Сделка рассчитана до лета 2028-го

Официально: Милан продлил контракт со своим главным активом

Фото: acmilan.com

Новина українською

"Милан" объявил о продлении контракта с Рафаэлем Леау. Португалец поставил подпись под соглашением рассчитаным до лета 2028-го.

Зарплата португальца с учетом бонусов составит 5 миллионов евро. Чтобы выкупить контракт вингера без торгов с "Миланом" претендендентам придется заплатить 175 миллионов евро.

Сообщалсоь, что Леау интересовались в "Манчестер Сити", "Челси" и "Реале", но Рафаэль отказал этим клубам чтобы остаться в "Милане".

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Леау провел в этом сезоне за "Милан" 47 матчей, забил 14 голов и отдал 15 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает потенциальный переход 23-летнего порутагльца в 80 миллионов евро.

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Источник: Клуб Серии А зимой предлагал за Трубина 6 млн евро - Шахтер отказал
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В статье: Милан Рафаэль Леау
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Источник:
acmilan.com

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