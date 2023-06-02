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УЕФА открыл дело против Моуриньо за высказывания в адрес судьи после финала Лиги Европы

Италия
(1 голосов)

Португалец болезненно воспринял поражение

УЕФА открыл дело против Моуриньо за высказывания в адрес судьи после финала Лиги Европы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

УЕФА открыл дисциплинарное разибирательство в отношении Жозе Муориньо за "оскорбительные выражения в адрес официального лица матча". "Рома" португальского специалиста уступила в финале Лиги Европы "Севилье" (1:1, пен. 1:4).

Моуриньо не сдержался и на пресс-конференции после матча раскритиковал главного арбитра матча Энтони Тейлора. Специалист заявил, что "судья казался испанцем", также сказав "надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое".

После матча Жозе встретил судейскую бригаду на парковке стадиона и крикнул им "Какой позор, вы – гребаный позор".

Это поражение стало первым для Моуриньо в финалах еврокубков в карьере. Всего их было 6, Жозе по два раза завоевывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также стал первым специалистом, который одержал победу в Лиге конференций.

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В статье: Жозе Моуриньо УЕФА Лига Европы
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Источник:
uefa.com

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Комментарии (1)
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scorpius (Ck)
02.06.2023 в 20:28
Кажется, кое-кто не умеет достойно проигрывать
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