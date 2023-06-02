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УЕФА открыл дело против Моуриньо за высказывания в адрес судьи после финала Лиги Европы
Португалец болезненно воспринял поражение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
УЕФА открыл дисциплинарное разибирательство в отношении Жозе Муориньо за "оскорбительные выражения в адрес официального лица матча". "Рома" португальского специалиста уступила в финале Лиги Европы "Севилье" (1:1, пен. 1:4).
Моуриньо не сдержался и на пресс-конференции после матча раскритиковал главного арбитра матча Энтони Тейлора. Специалист заявил, что "судья казался испанцем", также сказав "надеюсь, судья останется в Лиге чемпионов, где будет заниматься той же фигней, что он сделал сегодня, и оставит нас и Лигу Европу в покое".
После матча Жозе встретил судейскую бригаду на парковке стадиона и крикнул им "Какой позор, вы – гребаный позор".
Это поражение стало первым для Моуриньо в финалах еврокубков в карьере. Всего их было 6, Жозе по два раза завоевывал Лигу чемпионов и Лигу Европы, а также стал первым специалистом, который одержал победу в Лиге конференций.
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