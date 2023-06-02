Известно имя лучшего игрока сезона в Серии А. И это не Осимхен

Серия А определила лучшего футболиста в сезоне-2022/23. Им стал нападающий "Наполи" Хвича Кварацхелия.

Лига использовала передовой анализ Stats Perform, который основывается на данных с системы Hawk Eye. Таким образом учитывалась не только статистика футболиста, но и его действия на поле. Учитывались все матчи, за исключением последнего, 38-го тура, который будет сыгран 4-го июня.

В этом сезоне Хвича провел 42 матча, забил 14 голов и отдал 17 результативных передач. Он трижды становился игроком месяца в чемпионате, что является рекордом с начала присуждения награды в 2019-м.

Примечательно, что нападающий перешел в "Наполи" прошлым летом из "Динамо" Батуми за 11,5 миллионов евро. Это его первый сезон в топовом чемпионате.