Фиорентина поймала второго зайца

Серия А. 38-й тур

Реджо-Эмилия. "МАПЕИ Стадиум"

"Сассуоло" - "Фиорентина" 1:3

Голы: Берарди 71 (пен.) - Кабрал 46, Сапонара 79, Н. Гонсалес 83

Удаления: Руан 81 (С, вторая желтая), Рожерио 88 (С, прямая красная 88)

"Фиорентина" нацелилась на целых трех зайцев. Кубок Италии, восьмое место, в Серии А, которое может стать еврокубковым, финал Лиги Конференций. Первый заец убежал из-за поражения от "Интера", третий придет лишь седьмого июня в виде "Вест Хэма". Второй пришел сейчас. От "фиалок" не все зависело. Нужно было побеждать "Сассуоло", который уже точно не попадет в Топ-10, и ждать ответа от "Торино". Первое получилось, насчет второго ждем ответа.

"Фиорентина" могла решить многое еще в начале, но Кабрал головой попал в стойку. Далее Кабрал и Иконе немного не попали, как и форвард хозяев Пинамонти. Гостям удалось забить в начале второго тайме. Кипер хозяев Руссо прервал прострел плохо. Он исправился, выиграв дуэль у Иконе, а Кабрал сыграл рукой в своей штрафной, и Берарди реализовал пенальти.

Тем не менее, "Фиорентина" вернулась. Руссо отбил удар Кабрала и не отбил крученый удар Сапонары. Классно закрутил. Затем защитник "Сассуоло" Руан был удален за банальный фол (не впервые в сезоне, почему он еще играет?!). Гонсалес головой замкнул навес Сапонары, врезавшись в стойку. Больно, но не смертельно.

Затем Рожерио был удален за споры с арбитром, и "Фиорентина" удержала победу, выйдя на восьмое место. Оно станет еврекубковым, если "Ювентус" исключат. Лишь "Торино" может сдвинуть с него флорентийцев.