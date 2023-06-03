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Интер сыграет в финале Лиги чемпионов с новым титульным спонсором на футболке – Фото
Впервые на джерси будет красоваться логотип Paramount+
Фото: https://twitter.com/Inter
"Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов в футболках с новым титульным спонсором – премиальным стриминговым сервисом Paramount+. "Нерадзурри" также наденут подобные футболки в заключительном туре Серии А против "Торино" 3-го июня.
Финал пройдет 10-го июня в Стамбуле. "Интер" сыграет с "Манчестер Сити".
Paramount+ запустился в Италии в прошлом году. На данный момент неизвестно будет ли сервис рекламироваться на джерси "Интера" в следующем сезоне.
Pronti per l'ultimo match della Serie A 22/23, con una novità speciale ⚫???????? @ParamountPlusIT #ForzaInter pic.twitter.com/FEuJmwcAmC— Inter (@Inter) June 2, 2023
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