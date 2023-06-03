Интер сыграет в финале Лиги чемпионов с новым титульным спонсором на футболке – Фото

"Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов в футболках с новым титульным спонсором – премиальным стриминговым сервисом Paramount+. "Нерадзурри" также наденут подобные футболки в заключительном туре Серии А против "Торино" 3-го июня.

Финал пройдет 10-го июня в Стамбуле. "Интер" сыграет с "Манчестер Сити".

Paramount+ запустился в Италии в прошлом году. На данный момент неизвестно будет ли сервис рекламироваться на джерси "Интера" в следующем сезоне.