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Интер сыграет в финале Лиги чемпионов с новым титульным спонсором на футболке – Фото

Италия
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Впервые на джерси будет красоваться логотип Paramount+

Интер сыграет в финале Лиги чемпионов с новым титульным спонсором на футболке – Фото

Фото: https://twitter.com/Inter

Новина українською

"Интер" сыграет в финале Лиги чемпионов в футболках с новым титульным спонсором – премиальным стриминговым сервисом Paramount+. "Нерадзурри" также наденут подобные футболки в заключительном туре Серии А против "Торино" 3-го июня.

Финал пройдет 10-го июня в Стамбуле. "Интер" сыграет с "Манчестер Сити".

Paramount+ запустился в Италии в прошлом году. На данный момент неизвестно будет ли сервис рекламироваться на джерси "Интера" в следующем сезоне.

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В статье: Лига чемпионов Интер (Милан) Манчестер Сити
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