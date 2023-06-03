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Ди Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд

Италия
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Аргентинец покидает "Ювентус"

Ди Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд

Getty Images/Global Images Ukraine

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Полузащитник Анхель Ди Мария получил два новых вектора продолжения карьеры после того, как покинет "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира.

Игроком интересуется его бывший клуб “Бенфика”. Кроме нее также и "Галатасарай" не прочь пригласить Ди Марию.

Напомним, что в сезонах 2007-2010 гг. Ди Мария уже выступал за "орлов". "Бенфика" стала для него первым европейским клубом. Затем Анхель перешел в "Реал", а потом выступал за "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

Контракт с туринцами завершится 30 июня. После этого 35-летний футболист получит статус свободного агента.

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В статье: Ювентус (Турин) Анхель Ди Мария Бенфика (Лиссабон) Галатасарай (Стамбул)
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Источник:
Ніколо Скіра

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