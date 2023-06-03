Ди Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд

Полузащитник Анхель Ди Мария получил два новых вектора продолжения карьеры после того, как покинет "Ювентус". Об этом сообщает Николо Скира.

Игроком интересуется его бывший клуб “Бенфика”. Кроме нее также и "Галатасарай" не прочь пригласить Ди Марию.

Напомним, что в сезонах 2007-2010 гг. Ди Мария уже выступал за "орлов". "Бенфика" стала для него первым европейским клубом. Затем Анхель перешел в "Реал", а потом выступал за "Манчестер Юнайтед", ПСЖ и "Ювентус".

Контракт с туринцами завершится 30 июня. После этого 35-летний футболист получит статус свободного агента.