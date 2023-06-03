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Наполи может пригласить Галтье на пост тренера
В клубе будет вакантное место после ухода Лучано Спаллетти
Фото: twitter.com/PSG_inside
Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье считается одним из претендентов на аналогичную должность в "Наполи".
Руководство действующего чемпиона Италии уже контактировало с 56-летним французом на предмет возможного сотрудничества, но окончательной договоренности еще нет.
Галтье, как и Юлиан Нагельсман, лоббируется владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако оба специалиста считаются дорогостоящими вариантами для "Наполи".
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Источник:Football Italia
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