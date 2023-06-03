  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Наполи может пригласить Галтье на пост тренера
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Наполи может пригласить Галтье на пост тренера

Италия
Обновлено
(1 голосов)

В клубе будет вакантное место после ухода Лучано Спаллетти

Наполи может пригласить Галтье на пост тренера

Фото: twitter.com/PSG_inside

Новина українською

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье считается одним из претендентов на аналогичную должность в "Наполи".

Руководство действующего чемпиона Италии уже контактировало с 56-летним французом на предмет возможного сотрудничества, но окончательной договоренности еще нет.

Галтье, как и Юлиан Нагельсман, лоббируется владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако оба специалиста считаются дорогостоящими вариантами для "Наполи".

По теме
yellow-arrow
Ди Мария может вернуться в Португалию. Также его хочет пригласить турецкий гранд
yellow-arrow
Торино - Интер: Анонс и прогноз матча Серии А на 03.06.2023
yellow-arrow
Рома собирается продать нападающего, чтобы не испытывать проблем финансовым с фейр-плей
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Лучано Спаллетти Наполи (Неаполь) Кристоф Галтье
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Football Italia

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде