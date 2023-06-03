Наполи может пригласить Галтье на пост тренера

Главный тренер "ПСЖ" Кристоф Галтье считается одним из претендентов на аналогичную должность в "Наполи".

Руководство действующего чемпиона Италии уже контактировало с 56-летним французом на предмет возможного сотрудничества, но окончательной договоренности еще нет.

Галтье, как и Юлиан Нагельсман, лоббируется владельцем клуба Аурелио Де Лаурентисом, однако оба специалиста считаются дорогостоящими вариантами для "Наполи".