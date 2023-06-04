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Впервые за 38 лет Ювентус, Милан и Интер завершaт сезон вне Топ-2 Серии А
Также впервые в истории в Топ-2 нет команд из городов севернее Рима
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
В субботу состоялись некоторые матчи последнего тура Серии А сезона 2022/23, и по их итогам было установлено несколько достижений. В частности, речь об отсутствии на первом и втором местах трех ведущих клубов в истории лиги, а также о некоторых географических нюансах.
Впервые с сезона 1984/85 в Топ-2 Высшего дивизиона Италии по итогам сезона нет ни "Ювентуса", ни "Милана", ни "Интера". Тогда чемпионом стала "Верона", второе же место занял "Торино". До этого в последний раз такое происходило в сезоне 1968/69, когда "Фиорентина" и "Кальяри" заняли первые две строчки в турнирной таблице.
Кроме этого, впервые в истории Серии А на двух ее первых местах по итогам сезона нет ни одной команды, базирующейся севернее Рима. Чемпион "Наполи" базируется в Неаполе, серебряный призер "Лацио" - в самом Риме. Топ-2 из представителей лишь центра и юга страны составлена впервые с сезона 1968/69 с теми же "Фиорентиной" и "Кальяри".
Также впервые в истории одновременно два первых места заняли представители центра и/или юга страны, а три последних - севера.
"Интер" по итогам сезона займет третье место, "Милан" - четвертое, а "Ювентус" не поднимется выше пятого. Следует напомнить, что последнему сняли десять очков за финансовые махинации, но даже с ними и даже в случае победы в последнем туре в воскресенье над "Удинезе" обойти "Лацио" и "Наполи" он бы не сумел.
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