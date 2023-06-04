Серия А. Наполи отпраздновал Скудетто и проводил Спаллетти и Квальяреллу победой

Серия А. 38-й тур

Неаполь. "Стадио Диего Армандо Марадона"

"Наполи" - "Сампдория" 2:0

Голы: Осимхен 64 (пен.), Симеоне 85

"Наполи": Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Эстигор, Руи (Берешински 77), Ангисса (Демме 80), Лоботка, Зелински (Гаэтано 68), Элмас (Распадори 68), Осимхен (Симеоне 77), Кварацхелия

"Сампдория": Турк, Гюнтер (Малагрида 46), Мурру, Амионе, Дзаноли, Паолетти (Илхан 88), Ринкон (Сеговия 87), Лерис, Ауджелло, Габбьядини (Нтанда 88), Квальярелла (Иванович 87)

Предупреждениe: Мурру 63

Последний день сезона 2022/23 в Серии А начинал чемпион. "Наполи" оформил Скудетто еще в самом начале мая и с тех пор уже пережил бурю ухода творца команды Лучано Спаллетти. Возможно, уйдут и спортивный директор Кристиано Джунтоли и несколько ведущих игроков. Но сегодня бурь не было. Сегодня болельщики благодарили команду и особенно Спаллетти, праздновали вручение медалей и Скудетто.

Также сегодня прощались с "Сампдорией". Вылетевшей в Серию Б с последнего места. Правда, прощание не было настолько уж грустным, учитывая положительные новости о скорой покупке клуба и его спасении от банкротства. Прощались и с Фабио Квальяреллой, неаполитанцем, фаном "Наполи" и бывшим его игроком, знавшим взлеты и падения в отношениях со своим любимым клубом. Сегодня его чествовали все на стадионе, и он не сдерживал слез.

Так что игра сегодня не была важна. Даже Виктору Осимхену, который уже обеспечил себе приз лучшего бомбардира лиги. В матче между первой и последней командами дома у первой ожидался разгром. Но это конец сезона. Потому играть никто не спешил. Неаполитанцы владели мячом около 75-ти процентов времени, но играли крайне медленно и неизобретательно. Пробивали лишь с острых углов, издали, или неточно головой.

Второй удар в створ ворот они нанесли на 57-ой минуте. Элмас, издали, крайне слабо. Тут же Малагрида прорвался, и как раз Мерету пришлось работать. Отбивать ногой. Но вскоре прорвался Осимхен, был зацеплен Мурру сзади и реализовал пенальти. А вскоре Ангисса чуть не забил. Турк вытащил его удар, уже пребывая за линией ворот и вытягивая руки вперед. Спас вратарь и от Гаэтано в отличном прыжке.

В концовке в контратаке Симеоне классно пробил с 20-ти метров и попал в "девятку". А Квальярелла был заменен и получил овацию всех болельщиков на стадионе.



Итак, "Наполи" - чемпион. В третий раз в истории, впервые за 33 года. Спаллетти берет этот трофей впервые в карьере. Он ожидаемо признан лигой лучшим тренером сезона. Осимхен - лучший бомбардир с 26-ю мячами и признан лучшим форвардом сезона, Ким Мин-Чже - лучшим защитником, Кварацхелия - лучшим игроком.