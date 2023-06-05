Серия А. Специя и Верона сыграют плей-офф против вылета, Ювентус остается в Лиге Конференций

Серия А. 38-й тур

Рим. "Стадио Олимпико"

"Рома" - "Специя" 2:1

Голы: Залевски 43, Дибала 90+1 (пен.) - Николау 6

"Рома": Свилар, Челик (Льоренте 46), Манчини (Вейналдум 82), Смоллинг, Залевски, Кристанте, Бове (Матич 64), Эль-Шаарави, Лоренцо Пеллегрини, Дибала, Белотти (Абрахам 64, Спинаццола 80)

"Специя": Зут, Ампаду, Амиан, Николау (Кроллис 90+7), Висневски, Реца, Журковски (Экдаль 87), Бурабия (Ципот 90+7), Эспозито (Шомуродов 90+1), Нзола, Гьяси (Верде 87)

Предупреждения: Лоренцо Пеллегрини 44 - Эспозито 14, Николау 58, Зут 66, Амиан 76, Висневски 90+7, Шомуродов 90+1

Удаление: Амиан 88 (вторая желтая)

В последних матчах регулярного сезона Серии А нужно было прояснить две вещи. Кто вылетит - "Специя" или "Верона", и кто будет вынужден играть в Лиге Конференций - "Аталанта", "Рома" или "Ювентус". На второй вопрос мы получили ответ. Все трое победили, а значит - их состояние после 37-го тура осталось неизменным и после 38-го. А вот на первый ответа нет, потому что регламент указывает провести прямой плей-офф против вылета.

Существовали сомнения в том, что "Рома" настроится на свой матч. Она выплеснула огромные силы и эмоции на 146 минут и серию пенальти в финале Лиги Европы, после поражения там страшно злилась, прежде всего на арбитров. Сегодня Жозе Моуриньо был дисквалифицирован, да и его будущее в клубе неясно. Как и будущее Дибалы, Матича, Абрахама, Белотти, Вейналдума и других. И она и вправду долго раскачивалась.

"Специя" проиграла предыдущий матч со счетом 0:4. Но предыдущий против гранда выиграла - у "Милана" в мае (2:0). И здесь она начала мощно. Штрафной, попытка удара Бурабии, и выходит ассист под удар головой центрального защитника Николау. Его первый гол в сезоне. Далее гости отошли в оборону, владея мячом в первом тайма 29 процентов времени, но обороняясь четко. Да и иногда атакуя. То есть играли правильно.

И все же они пропустили. Не с случайного удара Эль-Шаарави издали. Там отбила перекладина. Со случайного навеса Залевски, полетевшего прямо в ворота.

Во втором тайме "Специя" пыталась играть интенсивнее. Но и "Рома" пыталась. Доминирование хозяев после перерыва было очевидным и переростало в давление. Даже иногда - в штурм. Без особой мысли, но с настойчивостью. Пеллегрини замыкал в пустые ворота, но острого угла и неточно. Дибала прорвался в штрафную и покатил чуть неточно. Вновь прорвался упал, очень похоже, что был сбит, но пенальти не получил.

На 71-ой минуте Журковски в контратаке был обязан замкнуть прострел точно в упор. Не попал. А на 91-ой Дибала реализовал пенальти. Который заработал своим прорывом в штрафную Эль-Шаарави. Амиану пришлось завалить его сзади. Споры и остановки, которые начались еще давно, возобновились. В итоге Фабио Мареска дал финальный свисток на 105-ой минуте. Но победу "Рома" не упустила. Скорее чуть не забила третий.

Первая победа римлян в лиге после семи матчей без нее. Очень вовремя, поскольку она оставила их на шестом месте. В зоне Лиги Европы.

Виктор Коваленко остался в запасе "Специи". В третий раз подряд. Хотя сегодня его команда выполнила все пять замен.

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Милан. "Джузеппе Меацца"

"Милан" - "Эллас Верона" 3:1

Голы: Жиру 45+1 (пен.), Леау 85, 90+2 - Фараони 72

"Милан": Маньян (Миранте 89), Калабрия (Флоренци 85), Тиав, Томори, Эрнандес, Тонали, Крунич (Побега 61), Мессиас (Салемакерс 85), Диас (Де Кетеларе 62), Леау, Жиру

"Эллас Верона": Монтипо, Хиен, Кабаль (Давидович 85), Маньяни, Фараони, Сулемана (Абильдгор 85), Велозу (Лазович 59), Депаоли, Нгонг (Гаич 78), Тамез, Джурич (Верди 59)

Предупреждения: Эрнандес 89 - Маньяни 49, Сулемана 60, Кабаль 61

"Специя" не играла от ножа и не искала победу из-за ситуации в Милане. Она не находилась в зоне прямого вылета в этот вечер ни одной секунды. "Верона" находилась 70 минут. И обвинять могла лишь саму себя. Она играла против безразличного "Милана". Явно знала, что вылетает из-за раннего гола "Специи". Но играть в футбол не хотела. Первый тайм проиграла по ударам по воротам со счетом 0:8, по владению мячом - 17:83.

Наказание за такое она получила в добавленное время тайма. Игрок атаки Нгонг въехал в своей штрафной в Диаса, и Оливье Жиру забил свой 13-й гол в сезоне в лиге. Его рекорд с сезона 2015/16.

Следует отметить, что в обороне "Верона" сидела четко, ничего не позволяя сопернику. "Милан" в свою очередь еле перекатывал мяч и ускоряться не желал. Но количество в итоге переросло в качество.

Во втором тайме гости начали шевелиться, играть смелее. Даже смелее хозяев. Нгонг выскочил на ворота, Маньян вышел за пределы штрафной и опередил в очень рискованном подкате. Тот же Нгонг обошел Томори и не попал в ближний угол. А на линии вратарской ждали два партнера. Лазович партнера увидел, прострелил, и латераль Фараони замкнул.

И все же в концовке проснулась другая сила "Милана". Рафаэль Леау стал первым игроком команды после Златана Ибрагимовича в сезоне 2011/12 с 20-ю очками по схеме "гол+пас". Сегодня Ибра прощался с клубом. Не на поле (травма), но с трогательной церемонией, баннерами, песнями болельщиков. И его наследник не подвел. Дважды прорвался из центра поля в своем ураганном стиле и забил. Во втором случае еще и обыгравшись с Салемакерсом.

"Верона" и "Специя" сыграют один прямой матч плей-офф против вылета. В нем даже не предусмотрено дополнительное время. Основное, а затем в случае ничьей - серия пенальти.

Как оказалось, Златан простился не только с "Миланом", но и с карьерой игрока. Хотя были предположения, что он желает продолжить карьеру, но сам швед в интервью после матча заявил, что прощается с футболом.

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Удине. "Дачия Арена"

"Удинезе" - "Ювентус" 0:1

Гол: Кьеза 68

"Удинезе": Сильвестри, Абанква (Кочетта 59), Н. Перес, Гессан (Бута 80), Перейра, Самарджич, Уолас (Арслан 48), Ловрич, Удоджи, Товен (Семедо 80), Бету (Несторовски 79)

"Ювентус": Щенсны, Гатти, Бонуччи (Ругани 90+3), Данило, Куадрадо, Локателли, Рабио, Костич (Айлинг-Джуниор 46), Миретти (Ди Мария 62), Милик (Паредес 78), Кьеза (Кен 78)

Предупреждения: Арслан 88, Несторовски 89 - Гатти 39, Паредес 88

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Бергамо. "Гевисс Стадиум"

"Аталанта" - "Монца" 5:2

Голы: Коопмейнерс 12, 46, 79, Хойлунд 74, Муриэль 90+1 - Кольпани 51, Петанья 81

Удаление: Марлон 70 (М, прямая красная)

"Ювентус" зависел от самого себя перед матчем 36-го тура. Даже в плане выхода в Лигу Чемпионов и даже после снятия десяти очков. Но в 36-ом и 37-ом проиграл и скатился на седьмое место. Если он хотел избежать участия в Лиге Конференций в пользу Лиги Европы, ему нужно было обязательно побеждать в Удине и ждать осечки "Аталанты" или "Ромы". И на 91-ой минуте, до гола Дибалы в Риме, он "Рому" опережал.

Туринцы были близки к голу в середине первого тайма. Когда Милик подправил угловой, и Бонуччи головой попал в перекладину. И в начале второго, когда свободный Рабио не попал в ворота из середины штрафной. Кьеза в итоге забил мощным ударом низом из района линии штрафной. А Щенсны далее отбил два опасных удара.

Впрочем, ни "Рому", ни "Аталанту" в итоге обогнать не удалось. Бергамцы и сами в последнее время не блистали - три очка в четырех матчах, но в решающем дома не оставили шансов "Монце". Даже несмотря на сильный дождь, забив пять мячей. Опорник Коопмейнерс сделал хет-трик. Замкнул головой, добил после "стенки" и своего же удара. И самое интересное - забил ударом с фланга близко к центру поля! Метров 10-15 от центрального круга.

"Аталанта" завершает сезон на пятом месте. Явный прогресс после восьмого в предыдущем. "Рома" остается на шестом. А "Ювентус" падает с четвертого в сезоне 2021/22 на седьмое. Правда, без снятия очков он сейчас был бы третьим, но снятие официально и окончательно. "Бьянконери" будут играть в Лиге Конференций. Если и вовсе не будут исключены из Еврокубков. Тогда их место займет "Фиорентина".

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Лечче. "Виа Дель Маре"

"Лечче" - "Болонья" 2:3

Голы: Банда 17, Уден 89 - Арнаутович 58, Зиркзее 81, Фергюсон 90+6