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Официально: Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь

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Легенда футбола уходит на пенсию

Официально: Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь

Фото: Sport.fr

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Шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. "Милан" обыграл "Верону" в матче 38-го тура чемпионата Италии. После поединка зрители "Сан-Сиро", руководство клуба и партнеры по команде устроили Златану прощальный коридор.

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41-летний Ибрагимович не смог сдержать слезы, он выступил с речью перед болельщиками.

Златан выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Цвета сборной Швеции он защищал с 2001 года. Из крупных и важных трофеев на клубном уровне Ибре не покорилась только Лига чемпионов.

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В статье: Златан Ибрагимович Милан
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