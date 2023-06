Официально: Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь

Шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. "Милан" обыграл "Верону" в матче 38-го тура чемпионата Италии. После поединка зрители "Сан-Сиро", руководство клуба и партнеры по команде устроили Златану прощальный коридор.

41-летний Ибрагимович не смог сдержать слезы, он выступил с речью перед болельщиками.

Златан выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Цвета сборной Швеции он защищал с 2001 года. Из крупных и важных трофеев на клубном уровне Ибре не покорилась только Лига чемпионов.

Zlatan Ibrahimović:



"The time has arrived to say goodbye".



"We will miss you, forever"



