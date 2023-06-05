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Официально: Златан Ибрагимович повесил бутсы на гвоздь
Легенда футбола уходит на пенсию
Фото: Sport.fr
Шведский форвард Златан Ибрагимович объявил о завершении карьеры. "Милан" обыграл "Верону" в матче 38-го тура чемпионата Италии. После поединка зрители "Сан-Сиро", руководство клуба и партнеры по команде устроили Златану прощальный коридор.
41-летний Ибрагимович не смог сдержать слезы, он выступил с речью перед болельщиками.
Златан выступал за "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселону", "Милан", "ПСЖ", "МЮ" и "Лос-Анджелес Гэлакси". Цвета сборной Швеции он защищал с 2001 года. Из крупных и важных трофеев на клубном уровне Ибре не покорилась только Лига чемпионов.
Zlatan Ibrahimović:— Lega Serie A (@SerieA_EN) June 4, 2023
"The time has arrived to say goodbye".
We will miss you, forever and ????????????????????????❤️????
Good luck in retirement ???? pic.twitter.com/vF0w3kCKU9
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