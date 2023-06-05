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Форвард Ромы пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Италия
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Англичанин неудачно завершил сезон

Форвард Ромы пропустит полгода из-за тяжелой травмы

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Нападающий "Ромы" Тэмми Абрахам неудачно завершил сезон. Форвард травмировался в матче 38-го тура Серии А против "Специи" (2:1).

25-летний англичанин вышел на замену на 64-й минуте, но доиграть встречу не смог - на 82-й минуте он покинул поле, получив повреждение. Футболиста забрали на носилках.

После матча Абрахам прошел медицинское обследование, которое выявило у него травму передней крестообразной связки. Согласно предварительным прогнозам, Тэмми пропустит около 5-6 месяцев.

В сезоне-2022/23 Абрахам отыграл 54 матча за "Рому" во всех турнирах, забил 9 голов и сделал 7 результативных передач.

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В статье: Рома (Рим) Тэмми Абрахам
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Источник:
Sky Sport Italia

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