Сезон не заканчивается даже после последнего тура. Итоги 38-го тура Серии А

Сассуоло - Фиорентина 1:3

Торино - Интер 0:1

Эмполи - Лацио 0:2

Кремонезе - Салернитана 2:0

Наполи - Сампдория 2:0

Милан - Эллас Верона 3:1

Рома - Специя 2:1

Удинезе - Ювентус 0:1

Аталанта - Монца 5:2

Лечче - Болонья 2:3

В 38-ом туре Серии А оставалось определить три вещи. Кто из тройки "Аталанта"-"Рома"-"Ювентус" будет вынужден играть не в Лиге Европы, а в Лиге Конференций, кто займёт восьмое место, которое выведет в Лигу Конференций, если "Ювентус" исключат из Еврокубков, и кто займёт 18-ое, а значит - вылетит вместе с "Кремонезе" и "Сампдорией". Ответ на первый вопрос - "Ювентус", на второй - "Фиорентина", на третий ответа нет.

"Рома" - "Специя" и "Милан" - "Верона"

Можно было ожидать, что "Специя" и "Верона" проиграют в этом туре и отправятся в очный плей-офф против вылета. Обе набрали 31 очко, что очень мало. С таким числом обычно вылетают давно. То есть обе слабы. Обе плохо показали себя в 37-ом туре. Первая влетела дома "Торино" со счетом 0:4, вторая, также дома, потеряла победу над "Эмполи" на последних секундах. Пусть решают друг с другом, кто слабее.

"Верона" владела мячом в последнем туре 21 процент времени, "Специя" - 31. Это команды, которым нужна была победа.

"Специя" могла спастись. Она открыла счёт рано. Причем оружием "Ромы" - стандартным положением. Затем чётко защищалась и явно пользовалась усталостью и опустошенностью соперника после 146-ти минут и поражения в финале Лиги Европы. Но умудрилась пропустить в раздевалку из-за прямого навеса Залевски с фланга в ворота, во втором тайме не попала в пустые ворота с пары метров и вновь пропустила в самой концовке. Привезя пенальти.

"Верона" же просто проспала первый тайм. Против безразличного "Милана". 0:8 по ударам по воротам, 17:83 по владению мячом. И это при том, что пребывала в зоне прямого вылета с шестой по 43-ю минуты. Во втором тайме зашевелилась, создала кое-что, забила. Но в концовке пропустила дважды. Да еще и в середине тайма, хотя вновь пребывала в зоне прямого вылета, заменила форварда на атакующего полузащитника.

Она пребывала в зоне прямого вылета 70 минут в тот вечер, а "Специя" - ни секунды.

Интересно, что судьбу этих матчей решили индивидуальные прорывы в концовке. Дибала, Эль-Шаарави, Леау прорывались на дриблинге из центра поля. Это и принесло три гола.

Что касается борьбы против седьмого места, то в первом тайме оно "Рому", видимо, не очень интересовало. Но во втором она явно прибавила, начала играть интенсивно, давить. И свой драматичный гол заслужила. Добыв победу после семи матчей лиги подряд без них. Еще и выдержала тайм с 15-ю добавленными минутами. Если Жозе Моуриньо, Дибала, Вейналдум, Матич, Белотти, Абрахам, Руй Патрисиу уходят, они уходят достойно.

Виктор Коваленко в третий раз подряд остался в запасе "Специи". Его тренер сильно тянул с заменами и три провел лишь после пропущенного на 91-ой минуте. А тогда уже были нужны форварды, не опорники. Первую и вторую также провел очень поздно - на 86-87 минутах. Заменил опорника Журковски на Экдаля - игрока того же амплуа, но более оборонительного.

"Удинезе" - "Ювентус" и "Аталанта" - "Монца"

Спали римляне в первом тайме, возможно, из-за результата матча в Удине. До 68-ой минуты там была ничья, оставлявшая "Ювентус" на седьмом месте. Хотя игра была энергичной (с обеих сторон), обе команды пытались пробивать по воротам. Но точности, качества явно не хватало. Перекладина отбила удар Бонуччи.

Хотя в итоге во втором тайме "Юве" стал точнее, создал более острые моменты и нашёл свой гол. Федерико Кьеза технично принял и безупречно закрутил в дальний нижний угол. Да и после этого работали оба вратаря, но вратарь "Удинезе" Сильвестри - тяжелее.

На "Аталанту" "Юве" не стоило надеяться. Несмотря на лишь 38 процентов владения мячом в первом тайме, забила "Монце" в его дебюте и в раздевалку. В начале второго пропустила, могла пропустить ещё, но после удаления экс-игрока "Шахтёра" Марлона, проведшего на поле менее минуты (за удар соперника без мяча), получила необходимый простор и решила вопрос. После восьмого места без Еврокубков год тому теперь она пятая.

Героем матча стал Тон Коопмейнерс. Опорник сделал хет-трик, добавив к нему ассист. И если удар головой и даже "стенка", удар и добивание вполне конвенциональны, то гол ударом от боковой линии всего в десяти метров от центра поля невероятен. Причем в штрафной площадке не было никого, кроме вышедшего слишком далеко вратаря соперников, так что вряд ли голландец навешивал.

Массимилиано Аллегри не хотел говорить о матче "Ювентуса", когда все же заговорил, коротко сказал, что он не имел никакого значения. То ли не видит разницы между Лигой Европы и Лигой Конференций, то ли не верил, что удастся обойти "Рому" и "Аталанту". Он прежде всего несколько раз повторил, что команда по набранным очкам в лиге на третьем месте, и это прогресс после четвертого год тому.

Восьмое место

Борьба за восьмое место была разделена на три дня. Из-за финалов Еврокубков, в которым ещё играть итальянским командам. Поул-позицию занимал "Торино". Победа над "Интером" - и он восьмой. Дополнительную мотивацию должна была добавить возможность получить место в Еврокубках вместо ненавистного "Ювентуса". Но мотивации не хватило. Как не хватило и качества. Особенно дома, где завершил сезон семью матчами без побед.

Он уже знал, что нужна лишь победа после успеха "Фиорентины" в пятницу. Но первые минут 55 и вовсе проспал. Пропустив с дальнего удара, когда не лучшим образом сыграл вратарь. Затем проснулся и серьёзно давил, но не сумел реализовать. Оба вратаря соперника спасли свою команду. Симоне Индзаги не хотел идти в финал Лиги Чемпионов с неудачей, просил игроков "Интера" победить и не пропустить, потому они защищали 1:0 серьёзно.

"Фиорентине" повезло, что играла не против финалиста Лиги Чемпионов, а против давно бросившего играть "Сассуоло". Сама она не бросила играть даже после проигранного Кубка Италии и перед финалом Лиги Конференций. Хотя просто не было. В первом тайме без голов, первый забитый с помощью ошибки вратаря соперников, пропущенный на 71-ой минуте с пенальти и 1:1.

Но затем Сапонара блестяще закрутил издали в "девятку", а Гонсалес замкнул с метра. У соперника ещё и удалили двух игроков.

Второй сезон подряд "Фиорентина" в Топ-8 лиги.

"Болонья" и "Монца" знали, что на восьмое место уже не выйдут, поскольку играли в воскресенье. И потому просто устроили фестиваль голов в своих матчах. Правда, с разным исходом.

Также следует отметить "Лацио". Он хотел сохранить за собой второе место. Играл серьёзно в Эмполи, выиграл по ударам по воротам со счетом 21:7, по ударам в створ - 11:1. Долго не залетало, соперника спасал вратарь. Но в итоге угловой в самом начале второго тайма и контратака в самом конце принесли победу. А Иван Проведель не пропустил в 21-ом матче и повторил рекорд лиги 29-ти последних лет.

Впервые с сезона 1984/85 в Топ-2 Высшего дивизиона Италии по итогам сезона нет ни "Ювентуса", ни "Милана", ни "Интера". Впервые в истории Серии А на двух ее первых местах по итогам сезона нет ни одной команды, базирующейся севернее Рима. Топ-2 из представителей лишь центра и юга страны составлена впервые с сезона 1968/69. "Лацио" впервые за 23 года, то есть впервые после Скудетто-2000, завершает сезон в Топ-2 Серии А.

Godbye

Последний тур сезона - всегда тур проводов. В Неаполе провожали чемпионскую команду. Выигравшую Скудетто в третий раз в истории и впервые за 33 года. Конкретно - Лучано Спаллетти, покидающего клуб чемпионом и, как он сам говорил, навечно оставшегося на стенах города. Тренер чемпионского "Наполи" – звание, почетнее которого трудно найти в Италии. И такое звание почти невозможно достичь. А Лучано удалось. Потому он навсегда в истории.

Там же проводили Фабио Квальяреллу - неаполитанца, фана "Наполи" и экс-игрока команды, знавшего взлёты и падения с болельщиками. На этот раз даже местные болельщики проводили 40-летнего игрока "Сампдории" овацией, а сам он не мог сдержать слез.

Ну а в "Милане" прощались со Златаном Ибрагимовичем. Болельщики подготовили баннер с лаконичной и как нельзя более подходящей ему игрой слов GodBye, играла музыка из фильма "Гладиатор". Сам Ибра не смог сдержать слез. Но остался самим собой. К удивлению всех заявив, что завершает карьеру игрока вообще, хотя казалось, что продолжит. Сказав журналистам, что "теперь у вас нет работы".

"Когда я проснулся сегодня утром, я увидел дождь и сказал, что вот, даже Бог плачет". Если уж сам Бог, то что делать нам, простым смертным? И что сказать о Златане? Ведь он выше всех слов, и описать его невозможно. Он Златан, и этим все сказано.

Лучший игрок тура - Тон Коопмейнерс ("Аталанта"). Ассист и хет-трик, ещё и такой гол

Прорыв тура - "Фиорентина". В итоге восьмая

Разочарование тура - "Специя". Могла избежать плей-офф против вылета

Лучшие вратари тура - Самир Ханданович и Алекс Кордас ("Интер"). Сохранили настроение к финалу Лиги Чемпионов

Лучший тренер тура - Маурицио Сарри ("Лацио"). Очень чётко и уверенно

Фото - ANSA, Getty Images/Global Images Ukraine