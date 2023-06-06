Ибрагимович: Будь Райола с нами, я бы продолжил карьеру, потому что он хотел бы получать комиссионные

Златан Ибрагимович в интервью приуроченному к завершению карьеры рассказал, что он не уходил бы, если бы Мино Райола был жив.

Напомним, что Райола долгие годы был агентом Златана, до того как погиб в апреле 2022-го от заболевания легких.

"Я пришел в "Милан" и взял на себя огромную ответственность. Я был пилотом, направлявшим эту команду, и мне это нравилось. Когда я был в США, то не собирался возвращаться в Европу, но Мино Райола меня переубедил. До его появления я был одинок, но разделил с ним свою жизнь. После трагедии, которая с ним произошла, как прежде уже не могло быть.

Будь он с нами, я бы продолжил играть, потому что он хотел получать комиссионные. Прости, Мино, но это правда!

Сейчас я хочу просто сделать паузу и насладиться тем, чего добился. Неправильно принимать решения (о должности в структуре клуба) в спешке, сейчас эмоций слишком много. Хочу летом отдохнуть, все обдумать, и тогда уже посмотрим.

Быть тренером или директором – это большая ответственность. Игрок может быть собой, тренер же ограничен. Я не могу приехать на работу на Ferrari, будучи тренером. Ну ладно, может, Ибра и мог бы... Давайте поменяем правила!

Я не думаю о том, чтобы вообще уйти из футбола, но если я останусь, то мне нужно будет начинать все с нуля, взбираться по лестнице. Нет гарантий, что я непременно стану топ-тренером.

Когда я был юн, меня сравнивали с Марко ван Бастеном, но ван Бастен – это ван Бастен, а я – это я. У нас может быть что-то общее, но я не думаю, что сравнения корректны. Сомневаюсь, что мы найдем еще одного Златана, учитывая мое эго...", – сказал Златан.

Вчера Ибрагимович заявил, что завершает карьеру.