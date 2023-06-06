Актер, лев, монстр, отец и просто Ибра. Златан Ибрагимович был всем

Он все же ушел. В 41 год Златан Ибрагимович все же повесил бутсы на гвоздь. Львы оправляются от травм иначе, чем люди. Но даже они не живут вечно. На самом деле, цитатами Златана и о Златане можно набить целую книгу. Если уж Франческо Тотти выпустил книгу шуток о себе, то Ибра может выпустить целую энциклопедию. Впрочем, как раз его классифицировать ни книгами, ни цифрами невозможно. Да и не нужно.

Театр одного актёра

Нужно ли приводить его статистику? Матчи, голы, ассисты? Вряд ли. Криштиану Роналду, Лионель Месси, Карим Бензема, Роберт Левандовски забивали больше. Нужно ли перечислять его трофеи? Вряд ли. Он никогда не был в финале Лиги Чемпионов. Златан не измеряется статистикой, не подвластен цифрам. Он вообще ничему не подвластен. Он был отдельным естеством в футболе. В футболе, но на самом деле вне его.

Если бы его не было, его стоило бы выдумать. Но кто способен выдумать Златана? Лучший, а другими словами, самый сумасшедший сценарист в мире не сумеет выдумать такой образ и поддерживать его на температуре Солнца с 1999-го года. С великолепными действиями на поле и не менее великолепными выходками вне его. Мы просто 24 года смотрели лучший сериал в истории футбола, лучший театр одного актёра, шоу Суперфрика.

Я терпеть не могу футболистов и вообще спортсменов, которых ставят выше команды, выше спорта. Футбол - командный спорт, прежде всего о связи между личностями, о коллективе, о механизме. А в словах "команда", "коллектив", "механизм" нет "я". Потому теоретически я должен был ненавидеть Златана, который сам себе команда, коллектив, механизм. Поначалу ненавидел. Но затем мне начало нравиться смотреть этот театр.

"Когда Златан режет лук, лук плачет", "однажды Златан бросил камень, теперь это называется Луна", "Златан не отражается в зеркале, это зеркало отражается в Златане". "Знает только Бог, и вы сейчас с ним разговариваете", "на стадионе нет моего фото, потому что нельзя помещать изображение Бога", "не могу ничего купить жене, потому что у нее есть Златан". Все эти слова о Златане и самого Златана добавили в футбол ярчайших красок. Ну как можно без него?

К прощанию с ним в воскресенье болельщики подготовили огромный баннер с надписью "GodBye". Игра слов, лучше которой для Златана невозможно придумать.

Монстр работы и характера

При этом заявлять, что Златан - неисправимый эгоист и мизантроп с манией величия, или что он лентяй, относится к футболу несерьёзно, видит только себя в футболе, было бы совершенно неправильно. Он работал бешено на тренировках и в тренажёрном зале. Он с детства занимался восточными единоборствами, и они выработали в нем не только пластичность, способную выдавать такие шедевральные голы, но и дисциплину и характер.

Его питание и тренировки были выверены до мелочей. Он активно применял ледяные ванны, упражнения из мира неврологической реабилитации. Он тренировался и придерживался здорового образа жизни с маниакальным упорством. И при нем молодые игроки не могли не позволить себе тренироваться так же. А если позволяли - получали от него под первое число, в том числе и физически.

"После месяца в "Ювентусе" я заметил, что он не очень хорошо бьёт по мячу и не очень хорош в воздухе, сказал ему об этом. Он очень гордый и не может слышать такое, потому начал работать над этим каждый день, чтобы улучшить себя, " - рассказывал Фабио Капелло. "В те времена голы не были в его ДНК, он больше хотел ассистировать. Но постоянно оставался после тренировок и тренировал удары".

Марко Верратти, игравший с ним в "Пари Сен-Жермен", заявлял: "Нас всегда изумляло видеть, что он по-прежнему тренируется как 18-летний. И когда ты смотрел на его тренировки, ты сам хотел сделать больше".

Сандро Тонали, игравший с ним во второй каденции в "Милане", не мог прекратить плакать, когда узнал о его уходе: "Я буду пересматривать фото и видео с ним постоянно. Он дал мне так много. Столько энергии, столько жажды к победе. Он бесился даже когда проигрывал на тренировке. И эта жажда навсегда останется у всех нас внутри. Он изменил наш менталитет. Как объяснить его? Ибра - это Ибра. Нет другого объяснения".

"Мы постоянно разговаривали с ним. И эти разговоры не всегда были лёгкими. Hо я знал, что имею дело с человеком очень высокого уровня, который всегда говорит то, что думает и говорит это для пользы команды, " - говорит его последний тренер в карьере игрока Стефано Пиоли. "Иногда я мало говорил, но много слушал... Он всегда приезжал на тренировку первым, а уезжал последним, и это оказывало огромное влияние на всех".

Его железный характер и неутолимый голод к победам был его главным качеством. Которым заражал и партнёров по команде. "Не важно, сколько у тебя таланта. Если у тебя нет характера - ты мертв. От мозга ты получаешь уверенность в себе. Я никогда не доволен. Всегда критикую себя, всегда задаю вопросы. И когда нахожу ответы на них - намного увереннее в себе".

Сын трудностей, отец успеха

Его умение привить характер особенно проявилось в его второй каденции в "Милане". Ибра пришел в разваленную команду, только что проигравшую со счетом 0:5, не игравшую в Лиге Чемпионов шесть лет. Пришел 38-летним, из США, после тяжелых травм. Но очень быстро "построил" молодых игроков, заставил их тренироваться и играть иначе, верить в свои силы.

Уже через полгода команда летала, через год вернулась в Лигу Чемпионов, а через два - стала самым молодым чемпионом Италии за 20 лет по среднему возрасту игроков. И его глаза в знаменитой сцене в раздевалке после чемпионского матча, когда перевернул стол, сказали столько, сколько тысячи слов не скажут. Он почувствовал, что вселил свою магию в молодых не слишком талантливых игроков, и она подействовала.

Слово "Zlatanera" в словаре шведского языка, означающее "доминировать" либо "исполнять что-либо с большим мастерством", появилось не случайно.

Его детство было непростым. Иммигрант из неблагополучной семьи, в которой родители страдали депрессией, алкоголизмом и часто поколачивали детей. В неблагополучном районе Мальмё. Он признавался, что часто крал в детстве в магазинах. Даже хвастаясь, что особо хорошо у него получалось красть велосипеды. Он рассказывал, что немало его друзей стали наркоманами, преступниками или умерли.

Он даже страдал проблемами с речью и был вынужден заниматься с логопедом. Что, как признавался, морально убивало его.

В 16 лет он даже чуть не прекратил заниматься футболом, желая уйти работать в порту. А теперь немало помогает обездоленным в родном районе. Также в свое время помог сборной Швеции среди детей с расстройствами обучения поехать на Чемпионат Мира, оплатив 40 тысяч долларов. И в рамках программы сотрудничества с ООН делал татуировки на своём теле с именами детей из неблагополучных стран, страдающих от голода.

Он покупает дома и дорогущие машины, обожая это. Но вовсе не теряет деньги, не влезает в долги. И он женат на бывшей модели, актрисе, но и нынешней бизнесвумен, которая ненамного беднее его (состояние пары оценивается примерно в 350 миллионов евро) и старше его на 11 лет.

Изменить любые правила

"Вы говорите, что Ибра - Супермен. Да, я Супермен, но у меня также большое сердце, " - говорил он на церемонии прощания в воскресенье. "Сегодня я смотрел вокруг, пытался найти лицо, которое даст мне силу. Но все плакали. Я посмотрел на свою жену, но она плакала больше всех. Все игроки здесь были моими детьми. Теперь они выросли и могут идти далее без меня".

Коллаж с "детьми" в образе черепашек-ниндзя, вначале маленькими, затем - взрослыми и сильными, и Златаном как Сплинтером очень популярен среди болельщиков "Милана".

"Ещё десять дней назад я не собирался уходить. Пребывал в панике от мысли, что закончу карьеру. Я не представлял себе, что буду делать после этого. Потому и не ушёл год назад, сразу после Скудетто. Но вдруг ко мне пришло осознание, что пора уйти... Теперь у вас, журналистов, не будет работы".

"Сегодня я проснулся, увидел дождь и подумал, что вот, даже Бог плачет".

"Что дальше? Я не хочу уходить из футбола, но не хочу спешить. Я отдохну летом и приму решение. Быть тренером или директором - большая ответственность, и я понимаю, что придётся начать с нуля. Когда ты игрок, ты можешь быть самим собой, но тренер ограничен. Я не могу быть тренером и приезжать на тренировку на Феррари. Хотя, возможно, Ибра может. Давайте изменим эти правила!"

Кто как не он способен изменить любые правила...

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