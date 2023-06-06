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Официально: Милан уволил Мальдини с должности технического директора клуба

Италия
(1 голосов)

Не сошелся взглядами с владельцами

Официально: Милан уволил Мальдини с должности технического директора клуба

ACMILANINFO

Новина українською

"Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора спустя 4 года работы. Клуб отсранил функционера вчера, 5-го июня.

Сообщается, что его обязанности возьмет на себя команда, которая будет работать в тесном сотрудничестве с главным тренером и будет подчинятся генеральному директору.

При Паоло Мальдини клуб вернулся в Лигу чемпионов, а также завоевал скудетто в сезоне 2021/22.

Ранее сообщалось, что Мальдини и владелец клуба Чезаре Кардинале не соглись во взглядах на развитие команды. Паоло требовал большее количество инвестиций, с чем кардинально не согласны владельцы.

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В статье: Паоло Мальдини Милан
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Источник:
acmilan.com

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