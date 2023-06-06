Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Милан уволил Мальдини с должности технического директора клуба
Не сошелся взглядами с владельцами
ACMILANINFO
"Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора спустя 4 года работы. Клуб отсранил функционера вчера, 5-го июня.
Сообщается, что его обязанности возьмет на себя команда, которая будет работать в тесном сотрудничестве с главным тренером и будет подчинятся генеральному директору.
При Паоло Мальдини клуб вернулся в Лигу чемпионов, а также завоевал скудетто в сезоне 2021/22.
Ранее сообщалось, что Мальдини и владелец клуба Чезаре Кардинале не соглись во взглядах на развитие команды. Паоло требовал большее количество инвестиций, с чем кардинально не согласны владельцы.
Популярное сейчас
- Довбик принял окончательное решение по поводу своего будущего в Днепре-1
- Холанд выиграл Золотую бутсу, Кейн опередил Мбаппе, Довбик в первой двадцатке
- Зеленский отреагировал на подрыв ГЭС. В Энергоатоме доложили, повлияют ли действия россиян на ЗАЭС
- Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 5-11 июня
- Женатый футболист АПЛ заплатил любовнице 20 тысяч фунтов за аборт
- Красотка дня. Свежеиспеченная жена экс-футболиста Динамо Георгия Цитаишвили. ФОТО