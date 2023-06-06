Официально: Милан уволил Мальдини с должности технического директора клуба

"Милан" уволил Паоло Мальдини с должности технического директора спустя 4 года работы. Клуб отсранил функционера вчера, 5-го июня.

Сообщается, что его обязанности возьмет на себя команда, которая будет работать в тесном сотрудничестве с главным тренером и будет подчинятся генеральному директору.

При Паоло Мальдини клуб вернулся в Лигу чемпионов, а также завоевал скудетто в сезоне 2021/22.

Ранее сообщалось, что Мальдини и владелец клуба Чезаре Кардинале не соглись во взглядах на развитие команды. Паоло требовал большее количество инвестиций, с чем кардинально не согласны владельцы.