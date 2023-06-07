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Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз

Италия
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Сколько дали правильных ответов?

Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз

фото - Getty Images

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

7 июня в Праге на стадионе "Фортуна Арена" пройдет финал Лиги Конференций. В нем встретятся итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".

Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Фиорентины". Будут даны 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "фиалок".

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В статье: квиз от UA-Футбол
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