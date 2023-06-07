Италия
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Кто из известных футболистов играл за Фиорентину? Квиз
Сколько дали правильных ответов?
фото - Getty Images
7 июня в Праге на стадионе "Фортуна Арена" пройдет финал Лиги Конференций. В нем встретятся итальянская "Фиорентина" и английский "Вест Хэм".
Перед этим матчем мы предлагаем вам проверить, много ли вы знаете известных игроков, защищавших цвета "Фиорентины". Будут даны 30 известных игроков. Вам нужно ответить, играл ли тот или иной футболист за "фиалок".
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