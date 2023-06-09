Душа ушла, но профи остались. К уходу Паоло Мальдини и Фредерика Массары из Милана

Как гром среди ясного неба, в рекордные сроки и с антирекордными по числу слов прощальными сообщениями клуба Паоло Мальдини и Фредерик Массара были уволены из "Милана". После Скудетто и полуфинала Лиги Чемпионов менее чем за год. Впрочем, справедливы ли ощущения будущего развала команды и всего клуба, которые ныне охватили болельщиков?

Магия имени и человека

Невозможно объяснить словами значение Паоло Мальдини для "Милана", их магическую связь. Да и не нужно. Все любители футбола чувствуют ее. Связь всей династии через отца Чезаре, также капитана команды, сына Даниэля, игравшего за нее. Третий номер в команде берегут лишь для семьи.

Эту магию, это волшебство Паоло передавал игрокам. Он постоянно присутствовал на тренировках и разговаривал с ними. И не высокомерным тоном звезды, легенды и босса, а отеческим. Не удивительно, что игроки были влюблены в него, а после его отставки даже думали устроить бунт. Не факт, что лидеры теперь не захотят уйти.

Рафаэль Леау написал: "Просто поблагодарить тебя недостаточно. Неординарная персона с огромным сердцем и непревзойденной нацеленностью". А экс-игрок сборной Италии и "Интера" Даниэле Адани заявил: "Все работники "Милана", даже если выше Мальдини по должности, должны в разговоре с ним сделать три вещи: поклониться, попросить разрешения говорить и говорить шепотом, пока он не разрешит повысить голос".

Кроме магии, Мальдини ещё и продуктивно работал с 2018-го года вообще и с 2019-го - как Технический Директор. Он вытащил Тео Эрнандеса из аренд и скамьи запасных "Реала" и превратил его в одного из лучших левых защитников в мире. Вытащил Фикайо Томори из "Челси" и превратил его в столпа обороны. За смешные 15 миллионов привёл вратаря сборной и чемпиона Франции Майка Маньяна. Привёл и Леау.

В его эру заиграли даже Тонали, Крунич, Беннасер, Мессиас, пришедшие из вылетевших команд.

Владельцы клуба Elliott Management Group хотели построить молодую команду. По типу "Лейпцига". "Лилля", который также им принадлежал. Желая прежде всего зарабатывать на продаже игроков. Мальдини заявил, в том числе и прессе, что молодые команды никогда ничего не выигрывали, привёл Златана Ибрагимовича, Симона Кьера и Оливье Жиру, и они стали стержнем команды.

При этом даже с ними "Милан" стал самым молодым чемпионом Италии за 20 лет. Так что их опыт и опыт самого Мальдини был незаменим.

Он еще и сумел продлить контракты всех лидеров, в том числе завершить сагу с Леау.

Массара же был верным оруженосцем. Тихий, спокойный, малозаметный трудоголик с энциклопедическими футбольными знаниями, знаток Франции (его мать - директор Лувра) помог создать франкоязычную колонию из Жиру, Калулу, Тео, Кесси, Беннасера, Маньяна, лилльского Леау. Работал без фейерверков, но очень тяжело и продуктивно. Был своим для игроков, старшим братом. Что также нужно и важно в коллективе.

Ошибки и конфликты директора

Вместе с тем, и ошибок тандем наделал немало. Он совершенно не умеет продавать. Джанлуиджи Доннарумма, Хакан Чалханоглу, Франк Кесси, Алессио Романьоли ушли свободными агентами. Три стержневых игрока и капитан. Также ненужные игроки застряли в клубе или проданы за мелочь. А и Elliott, и новые владельцы RedBird желают, как истинные американцы, прежде всего заработать.

Да и с трансферами на вход начались провалы. Вечно травмированные Пеллегри и Флоренци, бесполезные Лазетич и Сержиньо Дест. Дивока Ориги взяли на вторую зарплату в клубе - 4 миллиона, но он выглядел так, будто закончил с футболом. За Шарля Де Кетеларе заплатили 35, но он выглядел напуганным и не забивал. А Ясина Адли и Астера Вранкса главный тренер Стефано Пиоли подчёркнуто игнорировал.

Это стало одной из причин конфликта с Мальдини. Как говорят, техдир даже принял решение заменить коуча на Андреа Пирло. Руководство же клуба полностью приняло сторону Пиоли и в итоге после всего 35-минутного разговора уволило Мальдини.

Конфликт Паоло в клубе не первый. Весной 2020-го года боссы хотели заменить Пиоли на Ральфа Рангника и отдать немцу всю полноту власти в клубе. Ожидая, что он построит новый "Ред Булл". Звонимир Бобан тогда был уволен из "Милана" после открытой обиды в прессе на то, что ему, Мальдини и Массаре даже не сообщили о таких переговорах.

В мае 2022-го года Мальдини дал злое интервью. Заявив, что к нему и к Массаре проявляют неуважение, не продлевая их контракт и не давая полную свободу по трансферам. Что цикл команды закончен, и для выхода на следующий уровень нужно намного больше денег. В мае 2023-го говорил о том же. Резко заявив, что в четырех последних Миланских дерби в сезоне борьбы вообще не было. Метеор в огород Пиоли.

Все это боссам страшно не нравилось. Потому контракты Мальдини и Массары летом 2022-го были продлены лишь за несколько часов до истечения предыдущих, а на этот раз резко прерваны. Пиоли же очень нравится. Потому что всегда спокоен, вежлив в интервью и не требует ничего.

Кто виноват?

Независимость по трансферам, 50 миллионов, деньги на зарплату Ориги Мальдини и Массаре в итоге летом 2022-го дали. Тогда "Милан" по тратам нетто, то есть тратам на трансферы минус заработкам на них, стал вторым в лиге (46 миллионов). После "Монцы". Но трансферы провалились. И уже новый владелец - Герри Кардинале - боялся давать Мальдини больше денег и больше независимости.

Зимой, после первого странного трансфера серого 24-летнего вратаря из Парагвая, Кардинале вообще заблокировал все трансферы. Возможно, потому команде и не хватило дыхания на концовку сезона. Да и летом 2022-го как раз руководство хотело все же привести опытного игрока - Пауло Дибалу, но Мальдини наложил вето. Насколько бы изменился сезон "Милана" с феерящим в "Роме" Дибалой?

Сезон 2022/23, несмотря на полуфинал Лиги Чемпионов впервые за 16 лет, в клубе считается неудачным. Пятое место по набранным очкам в лиге, в том числе 0:4 и 2:5. Вылет из Кубка уже на первой стадии. Четыре пощечины от "Интера" подряд без забитых.

Кто виноват? Elliott, тянувший с контрактами Мальдини и Массары, из-за чего, как оба заявляли, работа на трансферном рынке началась слишком поздно? RedBird, отказавший в деньгах? Сама смена владельцев летом, отвлекшая клуб от работы? Уход осенью отличного Генерального директора Ивана Газидиса? Мальдини и Массара, завалившие Меркато? Пиоли, плохо работавший и слишком часто выпускавший на поле слабых запасных?

Болельщики против Кардинале. Уже вывешивали баннер с требованием Мальдини - денег на трансферы. Говорят о душе клуба против бездушных американцев. Один из наиболее известных фанов - Карло Анчелотти - заявил: "Увольнение Мальдини свидетельствует об отсутствии культуры уважения к истории и традициям "Милана". Клубы, которые ставят бизнес выше спортивных ценностей, обречены на провал".

С другой стороны, ультрас клуба Curva Sud выпустили весьма мирное заявление, в котором призывают сохранять единство и помнить, что "Милан" превыше всего. О том же призывает почётный вице-президент клуба Франко Барези.

Кардинале купил "Милан" за 1.2 миллиарда евро, но 600 миллионов из них взял в кредит, причём 300 - у Elliott. У продавца. Абсолютно все оперативные функционеры Elliott остались на постах. Но ведь и новый владелец хочет руководить, проводить свою политику. А денег у него немного. У самого - 0.55 миллиарда, у RedBird - около трех. Далеко не шейх.

Что делать?

Присутствие Барези говорит о том, что душа из клуба не ушла. Также говорят о назначении только-только завершившего карьеру игрока Златана Ибрагимовича на пост "клубного менеджера", "связующего звена между клубом и игроками". Кто как не Ибра способен заполнить космических размеров дыру, оставленную Мальдини.

Клуб желает строить молодую команду по принципам Moneyball и зарабатывать. Помня, что "Милан" все еще под гнетом УЕФА и "Финансового фейр-плей". Он не имеет право превышать 60 миллионов убытка в течение четырёх лет. Год назад было 67, два года - 97, в этом году лишь благодаря Лиге Чемпионов будет прибыль. Также он желает построить новый стадион и придерживает деньги для этого.

Теперь будут руководить Генеральный директор Джорджо Фурлани и главный скаут Джеффри Монкада. Последний - творец "Монако"-2017 с Мбаппе, Фабиньо, Бернарду Силвой, Лемаром, заслуга которого в успехе французской колонии в "Милане" не меньше, чем Массары. Один из акционеров и инвесторов "россонери" Риккардо Силва уверенно называет обоих одними из трех лучших специалистов в своих областях в мире.

Также желают предоставить больше полномочий Пиоли, чуть ли не до уровня менеджера английского типа.

Президент клуба Паоло Скарони объяснил: "Мы строим инновационную модель управления клубом. Наш владелец настаивает, что все решения должны приниматься коллегиально. Мы очень благодарны Мальдини за работу, но я должен сказать, и надеюсь, это не прозвучит неблагодарно, сейчас он нам не очень нужен. Когда он приходил, к нам никто не хотел идти. Теперь мы взяли Скудетто и вышли в полуфинал Лиги Чемпионов".

Жестоко, но, возможно, справедливо.

Мальдини блестяще проявил себя как кризисный менеджер, но когда ставки и суммы повысились - начал ошибаться. Кроме того, он желает решать все сам, действует по наитию, на глаз и не очень полагается на цифры, аналитику. А руководство клуба - фанаты цифр, анализа.

RedBird владеет также "Тулузой", свежим обладателем Кубка Франции, и рассказывает, что в ее базе данных 40 тысяч футболистов, а в пользовании - различные алгоритмы анализа, как известных аналитических компаний, так и собственные секретные.

В последние два сезона, по подсчетам экспертов, бренд "Милана" - наиболее растущий в Европе. 31 и 33 процента. Активы, доходы постоянно растут, в том числе и от спонсоров. Так что разговоры о развале "Милана" после Мальдини и Массары сильно преувеличены. Хотя, конечно, жаль, что такая часть души ушла. Впрочем, есть ощущениe, что он еще когда-то вернется.

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