  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Ювентус не стал выкупать Милика у Марселя. Синьора хочет сбить цену
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Ювентус не стал выкупать Милика у Марселя. Синьора хочет сбить цену

Италия
(1 голосов)

Без Лиги чемпионов приходится следить за финансами

Ювентус не стал выкупать Милика у Марселя. Синьора хочет сбить цену

Faisal HQ / Автор неизвестен

Новина українською

"Ювентус" не будет выкупать контракт Аркадиуша Милика по окончанию аренды 30-го июня. Сумма выкупа составляет 7 миллионов евро.

"Турницы" не хотят тратить столько на поляка, который забил всего 9 голов в минувшем сезоне. При этом в будущем "бьянконери" рассматривают возможность подписания нападающего, только сбив на него цену.

В этом сезоне Милик провел за "Ювентус" 41 матч, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 10 миллионов евро. Контракт футболиста с "Марселем" рассчитан до лета 2025-го.

По теме
yellow-arrow
Финалы Лиги чемпионов и молодежного ЧМ, битвы за место в УПЛ. Расписание футбола на 9-11 июня
yellow-arrow
Душа ушла, но профи остались. К уходу Паоло Мальдини и Фредерика Массары из Милана
yellow-arrow
Анчелотти прокомментировал увольнение Мальдини из Милана: Это говорит об отстутствии уважения к традициям и истории клуба
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Ювентус (Турин) Марсель Аркадиуш Милик
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
gianlucadimarzio.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде