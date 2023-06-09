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Ювентус не стал выкупать Милика у Марселя. Синьора хочет сбить цену
Без Лиги чемпионов приходится следить за финансами
Faisal HQ / Автор неизвестен
"Ювентус" не будет выкупать контракт Аркадиуша Милика по окончанию аренды 30-го июня. Сумма выкупа составляет 7 миллионов евро.
"Турницы" не хотят тратить столько на поляка, который забил всего 9 голов в минувшем сезоне. При этом в будущем "бьянконери" рассматривают возможность подписания нападающего, только сбив на него цену.
В этом сезоне Милик провел за "Ювентус" 41 матч, забил 9 голов и отдал 1 результативный пас. Портал Transfermarkt оценивает 29-летнего форварда в 10 миллионов евро. Контракт футболиста с "Марселем" рассчитан до лета 2025-го.
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