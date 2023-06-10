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Неста официально возглавил Реджину
Алессандро не работал наставником два года
reggianacalcio.it
Официальный сайт ФК "Реджина" объявил, что Алессандро Неста стал новым главным тренером команды.
Итальянский наставник подписал контракт до конца сезона 2023/24. Примечательно, что если Реджина по итогам кампании сохранит прописку в Серии B.
По итогам этого сезона "Реджина" заняла 7 место в турнирной таблице Серии B.
Последним клубом Алессандро был "Фрозиноне", из которого он был уволен в 2021 году.
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Источник:reggianacalcio.it
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