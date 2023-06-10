Неста официально возглавил Реджину

Официальный сайт ФК "Реджина" объявил, что Алессандро Неста стал новым главным тренером команды.

Итальянский наставник подписал контракт до конца сезона 2023/24. Примечательно, что если Реджина по итогам кампании сохранит прописку в Серии B.

По итогам этого сезона "Реджина" заняла 7 место в турнирной таблице Серии B.

Последним клубом Алессандро был "Фрозиноне", из которого он был уволен в 2021 году.