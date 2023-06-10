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Аллегри может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Несколько клубов сразу называют в СМИ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает gazzetta.it.
Среди потенциальных клубов называют "Аль-Хилаль", который пытался приобрести Лионеля Месси, также "Аль-Насср", текущий клуб Криштиано Роналду.
Сейчас заработная плата тренера составляет 7 миллионов, однако саудиты готовы платить в 3-4 раза больше.
"Ювентус" не будет возражать против ухода Аллегри. Клуб готов рассмотреть в качестве замены Игора Тудора или Антонио Конте.
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