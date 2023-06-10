Массимилиано Аллегри может продолжить карьеру в Саудовской Аравии, об этом сообщает gazzetta.it.

Среди потенциальных клубов называют "Аль-Хилаль", который пытался приобрести Лионеля Месси, также "Аль-Насср", текущий клуб Криштиано Роналду.

Сейчас заработная плата тренера составляет 7 миллионов, однако саудиты готовы платить в 3-4 раза больше.

"Ювентус" не будет возражать против ухода Аллегри. Клуб готов рассмотреть в качестве замены Игора Тудора или Антонио Конте.