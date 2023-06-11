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Рома подписала Ауара на правах свободного агента
Новая опция в полузащите для Моуриньо
Фото: asroma.com
Сегодня "Рома" официально объявила о подписании 24-летнего полузащитника Уссема Ауара свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был французский "Лион".
В этом сезоне новичок итальянского клуба сыграл 18 матчей за "Les Gones", забил один мяч и отдал ассист. Сейчас трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.
"Волки" ищут пути для усиления команды. По информации СМИ, клуб также
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Источник:twitter.com
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