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Рома подписала Ауара на правах свободного агента

Италия
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Новая опция в полузащите для Моуриньо

Рома подписала Ауара на правах свободного агента

Фото: asroma.com

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Сегодня "Рома" официально объявила о подписании 24-летнего полузащитника Уссема Ауара свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был французский "Лион".

В этом сезоне новичок итальянского клуба сыграл 18 матчей за "Les Gones", забил один мяч и отдал ассист. Сейчас трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.

"Волки" ищут пути для усиления команды. По информации СМИ, клуб также интересуется нападающим Альваром Моратой из "Атлетико".

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В статье: Лион Рома (Рим) Уссем Ауар
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