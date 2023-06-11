Рома подписала Ауара на правах свободного агента

Сегодня "Рома" официально объявила о подписании 24-летнего полузащитника Уссема Ауара свободным агентом. Предыдущим клубом игрока был французский "Лион".

В этом сезоне новичок итальянского клуба сыграл 18 матчей за "Les Gones", забил один мяч и отдал ассист. Сейчас трансферная стоимость футболиста составляет 15 млн евро.