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Раньери вернул Кальяри в Серию А благодаря забитому мячу на 90+4
71-летний тренер заплакал на поле от радости
"Кальяри" соревновалась с "Бари" за выход в Серию А в двухматчевом противостоянии. Первый матч завершился со счетом 1:1. Во втором команда Клаудио Раньери смогла вырвать победу на 90+4, благодаря голу Леонардо Паволетти. Таким образом команда завоевала себе путевку в Серию А в следующем сезоне.
Раньери был назначен на должность главного тренера "Кальяри" 23 декабря. На тот момент команда занимала 14-е место в турнирной таблице.
За 38 туров команда заняла 5 место, заработав 60 баллов.
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