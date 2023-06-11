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Раньери вернул Кальяри в Серию А благодаря забитому мячу на 90+4

Италия
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71-летний тренер заплакал на поле от радости

Раньери вернул Кальяри в Серию А благодаря забитому мячу на 90+4

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"Кальяри" соревновалась с "Бари" за выход в Серию А в двухматчевом противостоянии. Первый матч завершился со счетом 1:1. Во втором команда Клаудио Раньери смогла вырвать победу на 90+4, благодаря голу Леонардо Паволетти. Таким образом команда завоевала себе путевку в Серию А в следующем сезоне.

Раньери был назначен на должность главного тренера "Кальяри" 23 декабря. На тот момент команда занимала 14-е место в турнирной таблице.

За 38 туров команда заняла 5 место, заработав 60 баллов.

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В статье: Клаудио Раньери Кальяри Бари
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