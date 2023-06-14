Adidas сделал для сборной Италии специальную форму. Федерация футбола празднует 150-летие – Фото

Сборная Италии сыграет в специальной белой форме в июньских матчах Лиги наций. Adidas сделал эту форму к 125-летию федерации футбола Италии.

Федерация футбола Италии (FIGC) была основана в марте 1898-го года.

Дизайн формы, в свою очередь, вдохновлен футболками, в которых Италия играла против сборной Франции в 1910-м году. Джерси будет белой с золотыми элементами.

Напомним, что Италия вышла в финал четырех Лиги наций. В полуфинале 15-го июня "Скуадра Адзурра" сыграет против Испании. Во втором полуфинале встрятяся Нидерланды и Хорватия.