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Adidas сделал для сборной Италии специальную форму. Федерация футбола празднует 150-летие – Фото
Белый и золотой – основные цвета
Фото: figc.it
Сборная Италии сыграет в специальной белой форме в июньских матчах Лиги наций. Adidas сделал эту форму к 125-летию федерации футбола Италии.
Федерация футбола Италии (FIGC) была основана в марте 1898-го года.
Дизайн формы, в свою очередь, вдохновлен футболками, в которых Италия играла против сборной Франции в 1910-м году. Джерси будет белой с золотыми элементами.
Напомним, что Италия вышла в финал четырех Лиги наций. В полуфинале 15-го июня "Скуадра Адзурра" сыграет против Испании. Во втором полуфинале встрятяся Нидерланды и Хорватия.
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