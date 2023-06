Бавария интересуется защитником Наполи. За ним также охотится МЮ

"Бавария" интересуется центральным защитником "Наполи" Ким Мин Чжэ. В ближайшие недели "мюнхенцы" предпримут попытки подписать фуллбека.

В клубе опасаются интереса со стороны "Манчестер Юнайтед": тен Хаг собирался подписать фуллбека и также предпримет попытки совершить трансфер.

Напомним, что в контракте Ким Мин Чжэ с "Наполи" существует пункт об отступных в размере 50 миллионов евро, который действует в первые недели трансферного окна. Переход будет зависеть также от футболиста, так как скорее всего оба клуба смогут закрыть сумму отступных.

Min-jae Kim, definitely a player to watch for #FCBayern. Confirmed again! He could become a hot transfer target in the next weeks.



But: Bayern aware of the fact that ManUtd is pushing for him. Ten Hag wants him, confirmed! #MUFC ✅#Caicedo, remains on the list of Bayern as… pic.twitter.com/KiTnSyViBu