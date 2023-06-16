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Ювентусу придется на больше чем 100 млн. евро сократить зарплатную ведомость из-за непопадания в Лигу чемпионов

Италия
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Уровень состава просядет

Ювентусу придется на больше чем 100 млн. евро сократить зарплатную ведомость из-за непопадания в Лигу чемпионов

Фото: juventus.com

Новина українською

"Ювентусу" необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро. "Синьора" не попала в Лигу чемпионов и заняла 7-е место в Серии А.

Команда не заработает значительную сумму призовых от УЕФА за попадание в Лигу чемпионов. Вероятно, "туринцам" придется расстаться с несколькими звездами.

Сообщалось, что клуб могут покинуть Федерико Кьеза и Душан Влахович. Нападающие приходили в клуб, чтобы вокруг них строилась команда.

Напомним, что помимо всех наказаний внутри Италии, "Ювентус" также был наказан УЕФА за несоблюдение фейр-плей. Если клуб продолжит нарушать финансовые правила, последуют более жесткие санкции. Подобное наказание также получили "ПСЖ" и "Рома".

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В статье: Ювентус (Турин)
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Источник:
goal.com

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