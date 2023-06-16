Ювентусу придется на больше чем 100 млн. евро сократить зарплатную ведомость из-за непопадания в Лигу чемпионов

"Ювентусу" необходимо разгрузить зарплатную ведомость на 120-130 миллионов евро. "Синьора" не попала в Лигу чемпионов и заняла 7-е место в Серии А.

Команда не заработает значительную сумму призовых от УЕФА за попадание в Лигу чемпионов. Вероятно, "туринцам" придется расстаться с несколькими звездами.

Сообщалось, что клуб могут покинуть Федерико Кьеза и Душан Влахович. Нападающие приходили в клуб, чтобы вокруг них строилась команда.

Напомним, что помимо всех наказаний внутри Италии, "Ювентус" также был наказан УЕФА за несоблюдение фейр-плей. Если клуб продолжит нарушать финансовые правила, последуют более жесткие санкции. Подобное наказание также получили "ПСЖ" и "Рома".