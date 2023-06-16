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Внимательно ли вы следили за Серией А в сезоне 2022/23? Квиз

Италия
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Внимательно ли вы следили за Серией А в сезоне 2022/23? Квиз

ANSA

Михаил Корнейчук Автор UA-Футбол
Новина українською

В июне закончился розыгрыш Серии А сезона 2022/23. Впервые за 33 года победителем чемпионата Италии стал "Наполи", к тому же сделал это за несколько туров до финиша первенства. А помните после матча против какого соперника неаполитанцы досрочно завоевали золотые медали?

Эти и другие моменты Серии А 2022/23 мы предлагаем освежить в памяти, пройдя наш квиз.

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В статье: квиз от UA-Футбол
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