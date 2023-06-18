Лечче выкупит молодого форварда Милана

Форвард "Милана" Лоренцо Коломбо арендован "Лечче", подпишет с командой полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним итальянским нападающим не разглашаются. У "Милана" будет приоритет в трансфере игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Лоренцо Коломбо провел 33 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.