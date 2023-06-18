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Лечче выкупит молодого форварда Милана

Италия
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Игрок сейчас играет за клуб на правах аренды

Лечче выкупит молодого форварда Милана

ANSA

Новина українською

Форвард "Милана" Лоренцо Коломбо арендован "Лечче", подпишет с командой полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Сроки соглашения с 21-летним итальянским нападающим не разглашаются. У "Милана" будет приоритет в трансфере игрока.

Напомним, в прошлом сезоне Лоренцо Коломбо провел 33 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.

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В статье: Милан Лечче
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Источник:
Football Italia

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