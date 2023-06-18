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Лечче выкупит молодого форварда Милана
Игрок сейчас играет за клуб на правах аренды
ANSA
Форвард "Милана" Лоренцо Коломбо арендован "Лечче", подпишет с командой полноценный контракт, сообщается на официальном сайте клуба.
Сроки соглашения с 21-летним итальянским нападающим не разглашаются. У "Милана" будет приоритет в трансфере игрока.
Напомним, в прошлом сезоне Лоренцо Коломбо провел 33 матча в Серии А, в которых забил пять голов и сделал две результативные передачи.
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Источник:Football Italia
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