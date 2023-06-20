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Реал и Манчестер Юнайтед сделали запросы в Интер по защитнику Димарко

Италия
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Тен Хан хочет использовать игрока на нескольких позициях

Реал и Манчестер Юнайтед сделали запросы в Интер по защитнику Димарко

Фото: @Inter

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"Реал" Мадрид и "Манчестер Юнайтед" обратились в "Интер" по поводу трансфера защитника Федерико Димарко. Главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг считает, что 25-летнего левого защитника можно использовать на нескольких позициях.

При этом в "Интере" Федерико выступает именно слева в защите. Также в "МЮ" считают, видят в защитнике потенциал для роста, несмотря на то, что ему уже 25.

"Реал" же скорее всего рассматривает Димарко в качестве замены Ферлану Менди, который слишком часто травмируется. Стоит отметить, что клуб уже вернул себе Франа Гарсию из "Райо Вальекано".

В минувшем сезоне финалист Лиги чемпионов провел за "Интер" 50 поединков, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.

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В статье: Реал (Мадрид) Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Федерико Димарко
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Источник:
independent.co.uk

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