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Реал и Манчестер Юнайтед сделали запросы в Интер по защитнику Димарко
Тен Хан хочет использовать игрока на нескольких позициях
Фото: @Inter
"Реал" Мадрид и "Манчестер Юнайтед" обратились в "Интер" по поводу трансфера защитника Федерико Димарко. Главный тренер "манкунианцев" Эрик тен Хаг считает, что 25-летнего левого защитника можно использовать на нескольких позициях.
При этом в "Интере" Федерико выступает именно слева в защите. Также в "МЮ" считают, видят в защитнике потенциал для роста, несмотря на то, что ему уже 25.
"Реал" же скорее всего рассматривает Димарко в качестве замены Ферлану Менди, который слишком часто травмируется. Стоит отметить, что клуб уже вернул себе Франа Гарсию из "Райо Вальекано".
В минувшем сезоне финалист Лиги чемпионов провел за "Интер" 50 поединков, забил 6 голов и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает итальянца в 35 миллионов евро.
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