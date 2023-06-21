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Лечче не смог договориться со своим тренером о новом контракте
Марко Барони покинул клуб
Фото: uslecce.it
Главный тренер "Лечче" Марко Барони покинул занимаемую должность. Об этом говорится на официальном сайте клуба.
Сторонам не удалось прийти к согласию о новом контракте. Нынешний договор специалиста истекает 30 июня. Отмечается, что тренер отклонил однолетнее соглашение с улучшением финансовых условий.
59-летний итальянец возглавлял "Лечче" с лета 2021 года. Под его руководством "жёлто-красные" провели 80 матчей (29 побед, 26 ничьих и 25 поражений). По итогам сезона-2022/23 команда заняла 16-е место и сохранила прописку в Серии А.
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