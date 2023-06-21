Лечче не смог договориться со своим тренером о новом контракте

Главный тренер "Лечче" Марко Барони покинул занимаемую должность. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Сторонам не удалось прийти к согласию о новом контракте. Нынешний договор специалиста истекает 30 июня. Отмечается, что тренер отклонил однолетнее соглашение с улучшением финансовых условий.

59-летний итальянец возглавлял "Лечче" с лета 2021 года. Под его руководством "жёлто-красные" провели 80 матчей (29 побед, 26 ничьих и 25 поражений). По итогам сезона-2022/23 команда заняла 16-е место и сохранила прописку в Серии А.