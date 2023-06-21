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Лечче не смог договориться со своим тренером о новом контракте

Италия
(1 голосов)

Марко Барони покинул клуб

Лечче не смог договориться со своим тренером о новом контракте

Фото: uslecce.it

Новина українською

Главный тренер "Лечче" Марко Барони покинул занимаемую должность. Об этом говорится на официальном сайте клуба.

Сторонам не удалось прийти к согласию о новом контракте. Нынешний договор специалиста истекает 30 июня. Отмечается, что тренер отклонил однолетнее соглашение с улучшением финансовых условий.

59-летний итальянец возглавлял "Лечче" с лета 2021 года. Под его руководством "жёлто-красные" провели 80 матчей (29 побед, 26 ничьих и 25 поражений). По итогам сезона-2022/23 команда заняла 16-е место и сохранила прописку в Серии А.

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В статье: Лечче
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Источник:
uslecce.it

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