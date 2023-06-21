Официально: Рома подписала основного центрального защитника Айнтрахта

"Рома" подписала контракт с защитником "Айнтрахта" Эваном Ндикой. 23-летний фуллбек подписал соглашение до лета 2028-го.

Трансфер состоялся на бесплатной основе, так как контракт Ндики с "Франкфуртом" истекал в конце июня. Футболист будет выступать под 5-м номером.

"Несмотря на свой юный возраст, Эван уже является зрелым игроком с богатым опытом в одной из самых престижных лиг, и он также сыграл ключевую роль в успехе своего предыдущего клуба в Европе. Он был особенно востребованным игроком на международной арене, поэтому мы очень рады, что он выбрал Рому", – сказал спортивный директор "Ромы" Тиагу Пинту о трансфере игрока.

Защитник является воспитанником французского "Осера". Он пришел в "Айнтрахт" летом 2018-го и был основным защитником клуба из "Франкфурта". Портал Transfermarkt оценивает защитника в 32 миллиона евро.