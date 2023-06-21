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Ньюкасл всерьез настроен приобрести Тонали из Милана. Челси также в борьбе

Италия
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Средства могут помочь "Милану" в летней трансферной кампании

Ньюкасл всерьез настроен приобрести Тонали из Милана. Челси также в борьбе

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Ньюкасл" готов предложить за полузащитника Сандро Тонали 50-60 миллионов евро. "Сороки" хотят подписать двух полузащитников к возвращению в Лигу чемпионов.

Решение будет за Тонали. "Ньюкасл" готов предложить футболисту контракт привлекательнее, чем в "Милане". "Россонери" также нужны средства на обновление команды летом и такая большая продажа помогла бы клубу, который находится в не самом стабильном финансовом положении.

При этом запрос в "Милан" по Тонали также сделал "Челси". При этом "Россонери" может понравиться идея со включением игроков "синих" в сделку, так как клубу интересны Рубен Лофтус-Чик и Кристиан Пулишич.

23-летний Сандро Тонали оценивается порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. Полузащитник продлил контракт с "россонери" в сентябре 2022-го.

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В статье: Ньюкасл Милан Сандро Тонали
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Источник:
gazzetta.it

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