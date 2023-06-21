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Моуриньо отстранили на 4 матча в турнирах УЕФА за оскорбления главного арбитра финала Лиги Европы

Италия
(1 голосов)

"Рома" также получила наказание за поведение фанатов и игроков

Моуриньо отстранили на 4 матча в турнирах УЕФА за оскорбления главного арбитра финала Лиги Европы

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главного тренера "Ромы" Жозе Моуриньо дисквалифицировали на 4 матча под эгидой УЕФА. Португалец на парковке стадиона Пушкаш Арены крикнул в сторону главного арбитра Энтони Тейлора "Вы позор. Вы гребаный позор".

"Рома" проиграла в финале "Севилье" по пенальти (1:1, пен. 1:4). УЕФА оштрафовала также и сам клуб. "Рома" выплатит 50 тысяч евро за поведение фанатов и ещё 5 тысяч за неподобающее поведение команды.

Также клубу запретили продавать билеты своим фанатам на следующий домашний матч в еврокубках. Болельщики использовали пиротехнику.

Отметим, что после матча фанаты "Ромы" пытались окружить Энтони Тейлора в аэропорту, а также кинули в арбитра стулом.

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В статье: Жозе Моуриньо Рома (Рим) Энтони Тейлор
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Источник:
disciplinary.uefa.com

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