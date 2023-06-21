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Официально: Ювентус все же выкупил Милика
Выторговал небольшую скидку
Faisal HQ / Автор неизвестен
Как мы
"Ювентус" сообщает, что воспользовался опцией выкупа Аркадиуша Кристиана Милика у "Олимпика" из Марселя за 6.3 миллиона евро, которые будут выплачены за три финансовых года, начиная с июля 2023-го. Техничный, умный и очень вариативный форвард, Милик сумел показать себя в сезоне 2022/23 не лишь девятью голами, но и способностью адаптироваться и постоянной продуктивностью, " - заявляет официальный сайт "Юве".
"Он отыграл 39 матчей в предыдущем сезоне, и в каждом из них отдавал команде все, представляя собой постоянство.
При исполнении определенных условий за время выступления игрока "Олимпику" также будут выплачены дополнительные 1.1 миллиона евро. А его контракт подписан до 30-го июня 2026-го года.
Милик теперь на сто процентов "бьянконеро".
Напомним, что в сезоне 2022/23 Милик играл за "Ювентус" в аренде с опцией выкупа. До этого он выступал за "Олимпик", куда перешел из итальянского "Наполи".
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