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Официально: Ювентус все же выкупил Милика

Италия
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Выторговал небольшую скидку

Официально: Ювентус все же выкупил Милика

Faisal HQ / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

Как мы уже сообщали, "Ювентус" не воспользовался первоначальным правом выкупа Аркадиуша Милика у марсельского "Олимпика", желая несколько сбить цену с семи миллионов евро. Как следует из официального сообщения туринского клуба, опубликованного в среду вечером, ему это удалось, и польский форвард был выкуплен.

"Ювентус" сообщает, что воспользовался опцией выкупа Аркадиуша Кристиана Милика у "Олимпика" из Марселя за 6.3 миллиона евро, которые будут выплачены за три финансовых года, начиная с июля 2023-го. Техничный, умный и очень вариативный форвард, Милик сумел показать себя в сезоне 2022/23 не лишь девятью голами, но и способностью адаптироваться и постоянной продуктивностью, " - заявляет официальный сайт "Юве".

"Он отыграл 39 матчей в предыдущем сезоне, и в каждом из них отдавал команде все, представляя собой постоянство.

При исполнении определенных условий за время выступления игрока "Олимпику" также будут выплачены дополнительные 1.1 миллиона евро. А его контракт подписан до 30-го июня 2026-го года.

Милик теперь на сто процентов "бьянконеро".

Напомним, что в сезоне 2022/23 Милик играл за "Ювентус" в аренде с опцией выкупа. До этого он выступал за "Олимпик", куда перешел из итальянского "Наполи".

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В статье: Ювентус (Турин) Серия А Аркадиуш Милик
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