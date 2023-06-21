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Известны детали контракта, который Бавария хочет подписать с защитником Наполи
"Мюнхенцы" хотят закрыть сделку в ближайшее время
Фото: @sscnapoli
"Бавария" хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Ким Мин Чжэ из "Наполи". Работа над трансфером идет успешно.
"Мюнхенцы" хотят подписать контракт с футболистом до лета 2028-го. Сам Ким также хочет подписать контракт с "Баварией".
Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Манчестер Юнайтед", но как только "Бавария" включилась в борьбу, "манкунианцы" отошли на второй план.
Считается, что 26-летний футболист будет получать 12-14 миллионов евро после уплаты налогов. Transfermarkt оценивает потенциальный переход в 60 миллионов евро, но "мюнхенцы" воспользуются пунктом об отступных в размере 50 миллионов.
❗️News #Kim: Talks and negotiations are ongoing and absolutely positive! Bayern wants to finalize the deal in the next days. Kim wants to join FC Bayern ✅ Details of negotiations:— Florian Plettenberg (@Plettigoal) June 21, 2023
➡️ Contract until 2028
➡️ Release clause around €50m
➡️ Salary: €10-12m gross/year.
Kim is on… pic.twitter.com/Fhe5R0Pclu
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