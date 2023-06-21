  1. UA-Футбол ⚽
  2. Италия
  3. Известны детали контракта, который Бавария хочет подписать с защитником Наполи
В тренде
Италия
Италия

Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Известны детали контракта, который Бавария хочет подписать с защитником Наполи

Италия
(1 голосов)

"Мюнхенцы" хотят закрыть сделку в ближайшее время

Известны детали контракта, который Бавария хочет подписать с защитником Наполи

Фото: @sscnapoli

Новина українською

"Бавария" хочет в ближайшие дни закрыть сделку по Ким Мин Чжэ из "Наполи". Работа над трансфером идет успешно.

"Мюнхенцы" хотят подписать контракт с футболистом до лета 2028-го. Сам Ким также хочет подписать контракт с "Баварией".

Ранее сообщалось, что игроком интересуется "Манчестер Юнайтед", но как только "Бавария" включилась в борьбу, "манкунианцы" отошли на второй план.

Считается, что 26-летний футболист будет получать 12-14 миллионов евро после уплаты налогов. Transfermarkt оценивает потенциальный переход в 60 миллионов евро, но "мюнхенцы" воспользуются пунктом об отступных в размере 50 миллионов.

По теме
yellow-arrow
Официально: Ювентус все же выкупил Милика
yellow-arrow
Известно, сколько Наполи просит у ПСЖ за Осимхена. В Париже не собираются столько платить
yellow-arrow
Моуриньо отстранили на 4 матча в турнирах УЕФА за оскорбления главного арбитра финала Лиги Европы
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Наполи (Неаполь) Ким Мин Чжэ
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
4500 грн
На сайт
2
1500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде