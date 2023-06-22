Тонали принял предложение Ньюкасла. Контракт называют монструозным

"Ньюкасл" направил полузащитнику "Милана" Сандро Тонали "монструозное" предложение. 24-летний опорник принял предложение "сорок".

Сообщается, что в Италию приехал спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт. Он ведет переговоры с "Миланом".

"Россонери" хотят выручить с продажи игрока 80 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" ищет двух полузащитников перед сезоном в Лиге чемпионов и Тонали идеальный для них вариант.

В минувшем сезоне Тонали провел за "Ньюкасл" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.