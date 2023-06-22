Италия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тонали принял предложение Ньюкасла. Контракт называют монструозным
"Россонери" пытаются получить за полузащитника как можно больше
ANSA
"Ньюкасл" направил полузащитнику "Милана" Сандро Тонали "монструозное" предложение. 24-летний опорник принял предложение "сорок".
Сообщается, что в Италию приехал спортивный директор "Ньюкасла" Дэн Эшуорт. Он ведет переговоры с "Миланом".
"Россонери" хотят выручить с продажи игрока 80 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что "Ньюкасл" ищет двух полузащитников перед сезоном в Лиге чемпионов и Тонали идеальный для них вариант.
В минувшем сезоне Тонали провел за "Ньюкасл" 48 матчей, забил 2 гола и отдал 10 результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает полузащитника в 50 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Украина – Хорватия 2:0. Стартуем на молодежном Евро с победы
- Украина - Хорватия: где и когда смотреть онлайн матч молодежного Чемпионата Европы
- Соперники для Кочергина и Коваля. Состоялась жеребьевка второй квалификации Лиги чемпионов по Пути чемпионов
- Официально: Рома подписала основного центрального защитника Айнтрахта
- Красотка дня. Очаровательная жена Владислава Кочергина впечатляет кадрами в купальнике. ФОТО
- Холанд и Грилиш отжигали в ночном клубе в пижамах Dolce & Gabbana за 2 тысячи фунтов. ФОТО